Θα είναι αυτή η νέα it τσάντα που θα βλέπουμε παντού;

Θα την κρατούσες;

Μία τσάντα μπορεί να απογειώσει και το πιο απλό look καθώς αποτελεί το αξεσουάρ εκείνο που, αφενός θα «κρατήσει» μέσα του εκείνα όσα πρόκειται να χρειαστείς αλλά με τον κομψό της σχεδιασμό μπορεί να δώσει και κομψά vibes σε κάθε σου look.

Αν κάποιες τσάντες έχουν ξεχωρίσει μεταξύ των αμέτρητων επιλογών της αγοράς, αυτές είναι σίγουρα οι τσάντες της The Row, με τις Margaux και Marlo να έχουν ενθουσιάσει τις fashion lovers. Είναι διαχρονικές και αποπνέουν πολυτέλεια, μια τσάντα όμως που φέρνει κάτι από τη δεκαετία του '90, γίνεται τώρα η νέα αγαπημένη των πιο κομψών γυναικών της μόδας.

Θα είναι αυτή η νέα it τσάντα των fashion lovers;

Πιο συγκεκριμένα, η Elsa Hosk, ένα από τα πιο κομψά και στιλάτα fashion girls που με τις στιλιστικές επιλογές της εμπνέει τις θαυμάστριές της, πρόσφατα, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών κρατώντας μια από τις τσάντες του brand.

Πρόκειται για τη Small To Go Tote Bag της The Row, την οποία η Hosk επέλεξε σε μουσταρδί σουέτ για να τη συνδυάσει με το off white τοπ και το ασορτί balloon παντελόνι της. Όπως πολλές τσάντες της The Row έτσι και αυτή, είναι απλή και κομψή, ό,τι πρέπει για να ολοκληρώσει ένα minimal look.

The Row

Η φιλοσοφία σχεδιασμού της The Row δίνει έμφαση στις καθαρές γραμμές, τις πρακτικές αναλογίες και τα εξαιρετικά υλικά, καθιστώντας τη Small To Go Tote ένα από τα must have αξεσουάρ του καλοκαιριού.

Με τον μινιμαλιστικό της σχεδιασμό, διαθέτει απλή σιλουέτα, λαβές στο πάνω μέρος και μία εσωτερική τσέπη, μπορεί να γίνει το αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας καθώς όποιο κι αν είναι το προσωπικό σου γούστο μπορείς να βρεις, είτε τη σουέτ είτε τη δερμάτινη και να τη συνδυάσεις με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου.

The Row

