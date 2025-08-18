Τα do’s και τα don’ts στο styling όταν φοράς κάπρι παντελόνι μετά τα 50

Είναι ιδανικό για τις ζεστές μέρες, πρακτικό και ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους, ανεξαρτήτως ηλικίας

Tο κάπρι παντελόνι είναι ένα κομμάτι που συχνά επιστρέφει στη μόδα- και φέτος, έχει κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στα αγαπημένα items των πιο κομψών και ενημερωμένων γυναικών.

Είναι ιδανικό για τις ζεστές μέρες, πρακτικό και ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αν είσαι άνω των 50 και διστάζεις να το εντάξεις στη συλλογή σου, με το σωστό styling μπορεί να γίνει ένα από τα πιο ευέλικτα και στιλάτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου.

Τα do’s και τα don’ts όταν φοράς κάπρι παντελόνι μετά τα 50

Τα Do’s

Επίλεξε εφαρμοστά τοπ, όπως ένα tank top, ή t-shirt και πουκάμισα που μπορείς να βάλεις μέσα από το κάπρι σου. Και στις δύο περιπτώσεις θα δώσεις σχήμα στο σώμα σου.

Επιπλέον, προτίμησε σωστά παπούτσια. Τα nude, μυτερά παπούτσια ή τα πέδιλα και οι πλατφόρμες χαρίζουν ύψος και κολακεύουν τα πόδια. Τέλος, τα ελαφριά και δροσερά υφάσματα που «πέφτουν» όμορφα στο σώμα είναι must επιλογή. Επίλεξε ποιότητα και σωστή εφαρμογή — έτσι θα νιώθεις άνετα και θα δείχνεις υπέροχη.

Τα Don’ts

Πες «όχι» σε φαρδιές, μακριές μπλούζες. Οι oversized μπλούζες δεν κολακεύουν το σώμα, ειδικά όταν συνδυάζονται με το κάπρι. Απέφυγε τα υπερβολικά στενά ή μακριά κάπρι παντελόνια γιατί αφενός θα νιώθεις καταπίεση και αφετέρου θα «κόψεις» τη σιλουέτα σου στη μέση. Επίσης, μην προσθέσεις υπερβολικά χρώματα και prints.

Η μονοχρωμία είναι πάντα η πιο κομψή επιλογή που μπορείς να κάνεις για να απογειώσεις την εμφάνισή σου. Τέλος, μην περιορίζεσαι από στερεότυπα για την ηλικία σου. Το στιλ δεν έχει ηλικία, αν κάτι λοιπόν σε κάνει να νιώθεις όμορφα, φόρεσέ το με αυτοπεποίθηση.

