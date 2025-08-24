Βρίσκεις τις σαγιονάρες μπανάλ; Οι εναλλακτικές επιλογές για να φορέσεις

Αντί για σαγιονάρες

Δεν θα κρυφτώ -οι σαγιονάρες είναι μία από τις αγαπημένη μου τάσεις αυτό το καλοκαίρι. Είναι άνετες, είναι βολικές, τις φοράω με τα πάντα -πλέον και με την «έγκριση» των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας- και συνδυάζω τη φινέτσα με το στιλ.

Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω πως, με ένα βραδινό σατέν φόρεμα ίσως να φαίνεται ένας «λάθος» συνδυασμός, παρόλα αυτά είναι αποδεκτός και μάλιστα πολύ cool, αν όμως δεν σου ταιριάζει να κάνεις αυτόν τον συνδυασμό σου έχουμε πέντε επιλογές, εξίσου άνετες σαν τις σαγιονάρες αλλά και κομψά όσο κανέναν άλλο φλατ.

Πολλές είναι οι γυναίκες που λένε «ναι» στα σανδάλια με λουράκια που αγκαλιάζουν τον αστράγαλο και κρατούν σταθερό το πόδι, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας, αλλά και τα κομψά και στιλάτα strappy sandals θα σου χαρίσουν την απαραίτητη ευελιξία που ψάχνεις για τα καθημερινά looks σου.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις εναλλακτικές για εσένα που θες την άνεση της σαγιονάρας αλλά με ένα πιο κομψό twist.

Δες παρακάτω τα κομψά φλατ που θα φορέσεις αντί για σαγιονάρες



Σανδάλια με λουράκια

Strappy sandals

Toe ring sandals

Fisherman