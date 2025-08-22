Πάρε έμπνευση για τα επόμενα looks σου από μία fashionista

Η Morgane Waquez, με το εκλεπτυσμένο της στιλ, εμπνέει τις fashion lover που την ακολουθούν στο Instagram. Με μίνιμαλ αισθητική και old money vibes, κάθε look της αποτελεί fashion inspo για όσες γυναίκες ψάχνουν να βρουν το στιλ τους και θέλουν ντελικάτα looks.



Όσον αφορά τα καλοκαιρινά outfits της, κάθε κομμάτια της γκαρνταρόμπας της αποπνέει quite luxury αέρα, μια πολυτέλεια που εύκολα μπορείς να υιοθετήσεις και εσύ με βασικά items της συλλογής σου. Από το διαχρονικό μαύρο φόρεμα, μέχρι το λινό παντελόνι και από το σετ σε γήινο χρώμα έως το polka dot pirnt, όπως μπορείς να δεις εμπιστεύεται τη φινέτσα μιας capsule γκαρνταρόμπας.



Αν λοιπόν ψάχνεις ιδέες για τα επόμενα looks στο νησί, ή και στην πόλη, όσο η θερμοκρασία είναι ακόμη υψηλή, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει δέκα εμφανίσεις της Morgane Waquez, οι οποίες σίγουρα θα σε εμπνεύσουν.

Style Inspo: 10 looks εμπνευσμένα από την Morgane Waquez, για να είσαι το απόλυτο fashion icon

Λευκό φόρεμα + μπαλαρίνες

Polka dot print

Basic t-shirt + μαύρο παντελόνι

Λινό παντελόνι

Total white

Tailored βερμούδα

Ballon μίνι φόρεμα

Μαύρο φόρεμα + raffia bag

Ολοσωμο μαγιό + ψάθινη τσάντα

Λινό σετ σε γήινη απόχρωση