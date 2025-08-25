Υπάρχει ένα νέο It παπούτσι που αν δεν έχεις ήδη προσθέσει στη συλλογή σου, αξίζει να το ξανασκεφτεί

Οι τάσεις της φετινής σεζόν έφεραν πολλά στιλ παπουτσιών στην επιφάνεια. Από τις mesh μπαλαρίνες μέχρι τις sneakerinas και από τις σαγιονάρες μέχρι την επιστροφή των old school αθλητικά παπούτσια, οι γυναίκες της μόδας έχουν να επιλέξουν μεταξύ πολλών επιλογών, τώρα όμως το must have παπούτσι είναι άλλο και έρχεται από τα '70s.

Άνετο, με κορδόνια και απίστευτα ευέλικτο, το στιλ που δεν ανήκει πια μονάχα στις χορευτικές πίστες της δεκαετίας του '70 έχει επιστρέψει άκρως ανανεωμένο.

Το παπούτσι από τα '70s με τη Γαλλική φινέτσα που έρχεται να αντικαταστήσει τις μπαλαρίνες

Ήταν το cult γαλλικό brand παπουτσιών Repetto που κυκλοφόρησε στα '70s το ζευγάρι Zizi Oxford. Άνετα και μαλακά, έγιναν αμέσως ανάρπαστα ανάμεσα στους trendsetters της εποχής.

Σήμερα, τα jazz παπούτσια, τα λεπτεπίλεπτα oxfords με τα κορδόνια, την έντονη μύτη και, σε κάποιες περιπτώσεις με το χαμηλό τακούνι, επιστρέφουν και ολοένα και περισσότερες γυναίκες να τα επιλέγουν. Όχι τυχαία βέβαια καθώς, ο Jacquemus ήταν εκείνος που παρουσίασε με τη συνεργασία του με τη Repetto και η Celine τα έβαλε σε πρώτο πλάνο στην πασαρέλα της για την άνοιξη του 2026.

Λεπτά και ελαφριά στο περπάτημα -πιο σταθερά από την κλασική μπαλαρίνα, τα jazz παπούτσια μπορούν να συνδυαστούν κομψά, τόσο με το τζιν παντελόνι σου, όσο και με ένα μίνι φόρεμα. Δοκίμασε να το φορέσεις με jorts και αέρινο πουκάμισο ή με ένα tailored παντελόνι και ένα tank top.