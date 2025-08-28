Η πιο ανεπιτήδευτη αισθητική που θα βλέπουμε παντού από εδώ και στο εξής – Υμνεί την ελευθερία με τον πιο κομψό τρόπο

Όλες οι γυναίκες της μόδας την υιοθετούν

Το καλοκαίρι βρίσκεται στο τέλος του και το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια αισθητική που οι γυναίκες της μόδας λατρεύουν. Από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές τάσεις της μόδας, το boho στιλ έρχεται να δώσει ελευθερία και ανάλαφρα vibes σε κάθε look.

Με επιρροές από τις δεκαετίες του ’60 με ’70, η boho αισθητική επαναπροσδιορίζεται και αγκαλιάζει την άνεση, τη φυσικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση, με πιο εκλεπτυσμένο και σύγχρονο ύφος. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το boho επιστρέφει δυναμικά για να μας εμπνεύσει να ντυθούμε με ελευθερία.

Η πιο ανεπιτήδευτη αισθητική που θα βλέπουμε παντού από εδώ και στο εξής

Η αναβίωση του boho στιλ ξεκίνησε από το 2023 κιόλας, με τα σχέδια του οίκου Chloé να δίνουν την απαραίτητη ρομαντική αίσθηση στην boho αισθητική.

Οι αέρινες γραμμές και τα φλοράλ μοτίβα, οι δαντελένιες λεπτομέρειες σε συνδυασμό με τις μπότες σε στιλ ‘00s επανήλθαν με τις γυναίκες της μόδας να δείχνουν τον ενθουσιασμό τους.

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση

Το φθινόπωρο θα δούμε την τάση να επιστρέφει με πιο προσεγμένο ύφος. Ήδη, οι fashion lovers προσθέτουν boho πινελιές στα looks σου, κάνουν layering φορώντας τα δαντελένια φορέματά τους πάνω από το τζιν του και τα vests τους πάνω από τα t-shirts τους.

Οι λεπτομέρειες όπως τα κεντήματα, τα καρό υφάσματα και τα κρόσσια έχουν την τιμητική τους ενώ τα αξεσουάρ όπως το μεταξωτό μαντήλι, αλλά και οι επιτηδευμένα ξεθωριασμένες μπότες μαζί με φορέματα πρωταγωνιστούν σε κάθε look.



