Λερώθηκε το λευκό μαγιό σου με λάδι μαυρίσματος; Πώς θα το καθαρίσεις σωστά
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Αυγούστου 2025
Σίγουρα σου έχει τύχει να φοράς το αγαπημένο σου λευκό μπικίνι απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη ημέρα του Αυγούστου - και ξαφνικά, ένας λεκές από το λάδι μαυρίσματος χαλάει όλη την αισθητική της εμφάνισής σου.
Όχι μόνο αυτό μπορεί να σε στρεσάρει, ο λεκές μπορείς και να αφήσει σημάδι αν δεν ενεργήσεις γρήγορα, τι πρέπει λοιπόν να κάνεις για να τον καθαρίσεις και να μοιάζει σαν να μην έγινε ποτέ;
Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να ενεργήσεις το συντομότερο δυνατόν. Ένα λευκό μαγιό, ιδιαίτερα από συνθετικά υλικά είναι ευαίσθητο σε λεκέδες που δημιουργούνται από αντηλιακά προϊόντα με βάση το λάδι. Αυτοί οι λεκέδες συχνά κιτρινίζουν και δεν φεύγουν αν στεγνώσουν.
- Προσπάθησε αμέσως να αφαιρέσεις όσο λάδι μπορείς με ένα χαρτί ταμποναριστά, χωρίς να το απλώσεις.
- Όταν γυρίσεις σπίτι ρίξε επάνω στον λεκέ baking soda με μερικές σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων και άσε για περίπου 15–30 λεπτά για να απορροφήσει τη λιπαρότητα. Στη συνέχεια βούρτσισε το μείγμα απαλά.
- Ξέβγαλε την περιοχή με χλιαρό νερό ώστε να μη «σφίξει» ο λεκές. Το πολύ ζεστό νερό μπορεί να «ψήσει» το λάδι στο ύφασμα και να αφήσει είτε κιτρινίλα είτε να καταστρέψει το ύφασμα.
- Αν ο λεκές παραμένει, μούλιασέ σε διάλυμα λευκού ξιδιού ή οξυζενέ.
- Αν χρησιμοποιήσεις ξύδι διάλυσε 1 μέρος λευκό ξίδι σε 3 μέρη νερό και μούλιασε για περίπου 30–60 λεπτά, αν όμως χρησιμοποιήσεις οξυζενέ βάλε 2–4 κουταλιές ανά λίτρο νερό και μούλιασε για 30–60 λεπτά, ελέγχοντας κάθε 15'.
- Έπειτα πλύνε το σε χλιαρό νερό με σαπούνι και άστο να στεγνώσει σε ένα σκιερό μέρος
