10 + 1 looks της Γκουίνεθ Πάλτροου που επιβεβαιώνουν πως η απλότητα δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

28 Αυγούστου 2025

Instagram/@gwynethpaltrow
Σε κάθε της εμφάνιση, η Γκουίνεθ Πάλτροου καταφέρνει να αποπνέει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που την καθιστά πηγή έμπνευσης για τις θαυμάστριές της

Με διακριτική φινέτσα και καθαρές γραμμές, αποδεικνύει πως το στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να είναι κομψό. Η γκαρνταρόμπα της Γκουίνεθ Πάλτροου χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ αισθητική και ουδέτερες αποχρώσεις, στοιχεία που υπογραμμίζουν την κλασική της αισθητική.

Συχνά επιλέγει κομμάτια με καθαρές γραμμές και διαχρονικό σχεδιασμό, όπως είναι τα λευκά πουκάμισα, τα tailored παντελόνια, και οι μίντι φούστες σε απαλά μπεζ, λευκά, καφέ και γκρι χρώματα, ακόμη και τα αξεσουάρ της είναι minimal.

Αν και εσύ αγαπάς τη μίνιμαλ αισθητική και θέλεις κάθε σου εμφάνιση να αποπνέει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο στιλάτες εμφανίσεις της για να εμπνευστείς.

10 + 1 looks της Γκουίνεθ Πάλτροου

Ρομαντικό φόρεμα + λευκά sneakers

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Jort + fisherman sandals

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Μαύρο φόρεμα

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Wideleg + λευκό πουκάμισο + blazer

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Total white + μαύρο blazer

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Shirtdress με ρίγες

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Tailored βερμούδα + κομψά φλατ

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Μίντι φούστα + μπαλαρίνες

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Λευκό πουκάμισο + καφέ παντελόνι

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Λευκό φόρεμα

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow

Shirtdress σε απαλό γαλάζιο

Jenny.Gr
Instagram/@gwynethpaltrow


