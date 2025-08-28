10 + 1 looks της Γκουίνεθ Πάλτροου που επιβεβαιώνουν πως η απλότητα δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
28 Αυγούστου 2025
Με διακριτική φινέτσα και καθαρές γραμμές, αποδεικνύει πως το στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να είναι κομψό. Η γκαρνταρόμπα της Γκουίνεθ Πάλτροου χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ αισθητική και ουδέτερες αποχρώσεις, στοιχεία που υπογραμμίζουν την κλασική της αισθητική.
Συχνά επιλέγει κομμάτια με καθαρές γραμμές και διαχρονικό σχεδιασμό, όπως είναι τα λευκά πουκάμισα, τα tailored παντελόνια, και οι μίντι φούστες σε απαλά μπεζ, λευκά, καφέ και γκρι χρώματα, ακόμη και τα αξεσουάρ της είναι minimal.
Αν και εσύ αγαπάς τη μίνιμαλ αισθητική και θέλεις κάθε σου εμφάνιση να αποπνέει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο στιλάτες εμφανίσεις της για να εμπνευστείς.
10 + 1 looks της Γκουίνεθ Πάλτροου
Ρομαντικό φόρεμα + λευκά sneakers
Jort + fisherman sandals
Μαύρο φόρεμα
Wideleg + λευκό πουκάμισο + blazer
Total white + μαύρο blazer
Shirtdress με ρίγες
Tailored βερμούδα + κομψά φλατ
Μίντι φούστα + μπαλαρίνες
Λευκό πουκάμισο + καφέ παντελόνι
Λευκό φόρεμα
Shirtdress σε απαλό γαλάζιο
