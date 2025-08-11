Πώς φορούν το κάπρι παντελόνι τώρα οι πιο κομψές Γαλλίδες
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
11 Αυγούστου 2025
Άνετα και ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling, τα κάπρι παντελόνια αποτελούν το κομμάτι - κλειδί της γκαρνταρόμπας (ακόμη κι αν βρίσκει αρκετές αρνήτριες) πόσο μάλλον στις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού που οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν πιο δροσερά και αέρινα items.
Όσον αφορά το styling, τα κάπρι παντελόνια μπορούν να συνδυαστούν σχεδόν με όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, με τις πιο κομψές Γαλλίδες να τα συνδυάζουν με basic κομμάτια της συλλογής τους αλλά και items που βρίσκονται στις τάσεις του σήμερα.
Από ένα λευκό t-shirt για μια καθημερινή casual εμφάνιση με σαγιονάρες ή μπαλαρίνες, μέχρι ένα πουκάμισο για ένα πιο chic look συνδυασμένο με thong heels, οι φινετσάτες Γαλλίδες το φορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ ενώ παράλληλα μπορείς να το φορέσεις και το φθινόπωρο, με ένα cardigan στους ώμους.
Με μια αναζήτηση στα προφίλ των στιλάτων Γαλλίδων ανακαλύψαμε πώς το φορούν και παρακάτω θα βρεις εμφανίσεις τους, από τις οποίες μπορείς να πάρεις έμπνευση, είτε για τις εξόδους στο νησί, είτε για τις εμφανίσεις στην πόλη.
Δες τις εμφανίσεις παρακάτω
Total black
Με gingham top
Με thong heels
Με μεταξωτό μαντήλι για ζώνη
Με κόκκινα παπούτσια
