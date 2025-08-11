Τα κάπρι παντελόνια έχουν επανέλθει στη μόδα για τα καλά και οι πιο κομψές Γαλλίδες τα φορούν σε κάθε του εμφάνιση δίνοντας την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση σε όλες εμάς

Άνετα και ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling, τα κάπρι παντελόνια αποτελούν το κομμάτι - κλειδί της γκαρνταρόμπας (ακόμη κι αν βρίσκει αρκετές αρνήτριες) πόσο μάλλον στις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού που οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν πιο δροσερά και αέρινα items.



Όσον αφορά το styling, τα κάπρι παντελόνια μπορούν να συνδυαστούν σχεδόν με όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, με τις πιο κομψές Γαλλίδες να τα συνδυάζουν με basic κομμάτια της συλλογής τους αλλά και items που βρίσκονται στις τάσεις του σήμερα.

Πώς φορούν το κάπρι παντελόνι τώρα οι πιο κομψές Γαλλίδες

Από ένα λευκό t-shirt για μια καθημερινή casual εμφάνιση με σαγιονάρες ή μπαλαρίνες, μέχρι ένα πουκάμισο για ένα πιο chic look συνδυασμένο με thong heels, οι φινετσάτες Γαλλίδες το φορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ ενώ παράλληλα μπορείς να το φορέσεις και το φθινόπωρο, με ένα cardigan στους ώμους.



Με μια αναζήτηση στα προφίλ των στιλάτων Γαλλίδων ανακαλύψαμε πώς το φορούν και παρακάτω θα βρεις εμφανίσεις τους, από τις οποίες μπορείς να πάρεις έμπνευση, είτε για τις εξόδους στο νησί, είτε για τις εμφανίσεις στην πόλη.

Δες τις εμφανίσεις παρακάτω



Total black

Με gingham top



Με thong heels





Με μεταξωτό μαντήλι για ζώνη





Με κόκκινα παπούτσια













