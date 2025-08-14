Κάθε look μπορεί να έχει ένα twist που του δίνει προσωπικότητα, σαν αυτή τη λεπτομέρεια που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν

Στις τάσεις του σήμερα έχουμε δει τα basic κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας να αναβαθμίζονται με μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η λαιμόκοψη V, η οποία επιστρέφει δυναμικά στα looks των κομψών γυναικών και χαρίζει σε κάθε look ένα έξυπνο, διακριτικό twist.



Μετά από χρόνια μονοτονίας στα basic items, η V-λαιμόκοψη επανέρχεται ξανά στα t-shirts, τα φορέματα, και θα τη βλέπουμε και στα φθινοπωρινά items. Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα brands που παρουσιάζουν κομμάτια με αυτή τη λεπτομέρεια στις συλλογές τους αναδεικνύοντας την quiet luxury αισθητική μέσω V‑neck κομματιών. Διακριτική και ευέλικτη, η λεπτομέρεια αυτή δίνει σε κάθε γυναίκα την άνεση που χρειάζεται, χωρίς όμως να στερείται τη φινέτσα.

Η μικρή λεπτομέρεια στα outfits των κομψών γυναικών που δίνει ένα άνετο twist σε κάθε look

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση; Σκέψου ένα t‑shirt με διακριτική V‑λαιμόκοψη σε συνδυασμό με ένα flare τζιν. Θα δώσει ένα ρετρό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο vibe.



Από τον Σεπτέμβριο τα πλεκτά V‑neck sweaters θα είναι παντού, χαρίζοντας κομψότητα χωρίς περιορισμούς ενώ παράλληλα το layering, τα V‑neck πουλόβερ σε συνδυασμό με τα πουκάμισα θα κυριαρχήσουν.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks