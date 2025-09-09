Οι αγαπημένες μπότες της Πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι στις τάσεις της σεζόν και ξέρουμε πώς θα τις φορέσεις

Το φετινό φθινόπωρο οι εμβληματικές αυτές μπότες γίνονται μια από τις πιο hot προτάσεις μόδας

Όπως ακριβώς και το barn jacket, μια ακόμη μεγάλη τάση της περασμένης χρονιάς που επανήλθε τώρα, έτσι και οι γαλότσες, είναι ικανά να δώσουν βρετανικό αέρα, και λίγη royal αισθητική ταυτόχρονα σε κάθε γυναίκα που τα επιλέγει. Οι γαλότσες που έχουν γίνει trend, μπορούν να φορεθούν στις πιο βροχερές ημέρες του φθινοπώρου αλλά και τις πιο ηλιόλουστες, κάτι που κάνει τις fashion lovers να τις επιλέγουν σήμερα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.

Οι γαλότσες, ή αλλιώς Hunter Boots, εμφανίστηκαν πρώτη φορά στη Σκωτία περί του 1850 κατόπιν εντολής του Αμερικανού επιχειρηματία Henry Lee Norris.



Οι «πατέντα» μπότες από καουτσούκ είχαν σκοπό να κρατούν τα πόδια στεγνά και να προσαρμόζονται σε κάθε έδαφος, σήμερα όμως, εκτός από τα παραπάνω αναβαθμίζουν και κάθε outfit με μια αξεπέραστη βρετανική πινελιά, μην ξεχνάς άλλωστε πως αποτελεί αγαπημένη επιλογή της βασιλικής οικογένειας.

Οι αγαπημένες μπότες της Πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι στις τάσεις της σεζόν

Οι γαλότσες αποτελούν κλασικό σύμβολο του βρετανικού στιλ, είναι άνετες και ευέλικτες σε ό,τι αφορά το styling ενώ παράλληλα μπορούν να κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει στιλάτη και με προσωπικότητα. Από τη Βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και την Κέιτ Μίντλετον, οι γαλότσες είναι ένα από τα «προσιτά» στο κοινό παπούτσια που έχουν γίνει σύμβολο της άνεσης και του στιλ, με royal υπογραφή κιόλας.

Πώς θα τις φορέσεις σήμερα; Κατά κύριο λόγο οι γυναίκες της μόδας συνδυάζουν τις μπότες Hunter με στενά τζιν και μπεζ trench coats, μια safe επιλογή αν θες να υιοθετήσεις την τάση ενώ για πιο stylish εμφανίσεις μπορείς να τις φορέσεις με μίνι, φορέματα και φούστες και κάλτσες.



Όσο για τα χρώματα, το πράσινο και το μαύρο παραμένουν διαχρονικά κλασικές επιλογές, ωστόσο τα πιο σύγχρονα κερασί και μουσταρδί κίτρινο έχουν προστεθεί και αυτά στη λίστα επιλογών των πιο στιλάτων γυναικών.

Δες παρακάτω πώς θα τις φορέσεις