Οι τάσεις που θα δούμε στα sneakers φέρνουν μια κομψή και ρετρό αισθητική σε κάθε look

Ανεξάρτητα από την εποχή ή τις τάσεις της μόδας, τα sneakers θα είναι πάντα στη μόδα

Καθώς διανύουμε τη φθινοπωρινή εποχή, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας προσθέτουν τα αγαπημένα τους sneakers από το καλοκαίρι, με μια πιο γθινοπωρινή όμως διάθεση. Τα sneakers που θα κυριαρχήσουν λοιπόν είναι τα λεπτά ρετρό sneakers, τα στιλ Mary Jane, τα σουέτ, εκείνα με τα ασημένια φινιρίσματα και όσα έχουν χαρακτηριστικά animal prints.

Μαζί με όλα αυτά βέβαια, βλέπουμε επίσης μια επιστροφή στα κλασικά λευκά sneakers και τα χρωματιστά αθλητικά παπούτσια, κόκκινο, κίτρινο και μπλε, που όπως όλα δείχνουν έχουν γίνει η νέα «εμμονή» των fashion lovers.

Αν αγαπάς και εσύ την άνεση που προσφέρουν τα sneakers παρακάτω έχουμε μια λίστα με εκείνα που θα φορεθούν αυτή τη σεζόν.

Οι τάσεις που θα δούμε στα sneakers φέρνουν μια κομψή και ρετρό αισθητική

Ρετρό λεπτά sneakers



Sneakerinas



Σουέτ

Λευκά sneakers

Metallic

Printed

Χρωματιστά