Rugby shirts: Η νέα εμμονή των fashion lovers φέρνει μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα και cool vibes σε κάθε εμφάνιση

Θα τα φορέσεις από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη

Τα rugby shirts έχουν επανέλθει στη μόδα και δεν σκοπεύουν να φύγουν σύντομα από τις τάσεις. Είναι άνετα και ευέλικτα, στιλάτα και αποπνέουν cool vibes χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Τα rugby shirts παραδοσιακά κατασκευασμένα από χοντρό, ανθεκτικό βαμβάκι, έγιναν ευρέως γνωστά από το ομώνυμο άθλημα. Στις δεκαετίες μεταξύ '50 και '60, οι φοιτητές του Ivy League υιοθέτησαν το στιλ και πρόσθεσαν τα rugby shirts στις καθημερινές τους εμφανίσεις ενώ έπειτα, οίκοι όπως οι Ralph Lauren και J.Crew τα πρόσθεσαν στις συλλογές τους απογειώνοντας έτσι το preppy, ακαδημαϊκό στιλ.

Rugby shirts: Η νέα εμμονή των fashion lovers φέρνει μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα στο preppy style

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν το rugby shirts για τις καθημερινές τους εμφανίσεις, από το γραφείο, μέχρι και την χαλαρή έξοδο στην πόλη. Είτε αναφερόμαστε στα κοντομάνικα είτε τα μακρυάνικα τύπου polo μπλουζάκια, αποτελούν μια εξαιρετικά άνετη εναλλακτική στα κλασικά μακό και t -shirts που δίνουν αυτομάτως μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα..

Μην ξεχνάς άλλωστε πως, μεγάλοι οίκοι υψηλής ραπτικής όπως Dries Van Noten, The Row και Tommy Hilfiger, τα έχουν επαναπροσδιορίσει και τα έχει φέρει στο σήμερα με μια μοναδική νοσταλγική χάρη.

Πώς θα το φορέσεις για τα φθινοπωρινά σου looks; Από τις πασαρέλες μέχρι και τις street style εμφανίσεις έχουμε δει τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας να φορούν τα rugby shirts με πολλούς τρόπους. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα casual look, με ένα τζιν, sneakers και ένα jacket, ή για ένα πιο κομψό look να συνδυάσεις loafers, μια μίντι φούστα και ένα πανωφόρι.

Παρακάτω θα βρεις έμπνευση από τα looks των πιο κομψών γυναικών για να υιοθετήσεις την τάση

Με τζιν

Getty Images

Με σόρτς και ψηλές μπότες

Getty Images

Με δερμάτινο jacket

Getty Images

Με mini φούστα

Getty Images

Με δαντελένια midaxi φούστα