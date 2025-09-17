Rugby shirts: Η νέα εμμονή των fashion lovers φέρνει μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα και cool vibes σε κάθε εμφάνιση
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
17 Σεπτεμβρίου 2025
Τα rugby shirts έχουν επανέλθει στη μόδα και δεν σκοπεύουν να φύγουν σύντομα από τις τάσεις. Είναι άνετα και ευέλικτα, στιλάτα και αποπνέουν cool vibes χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Τα rugby shirts παραδοσιακά κατασκευασμένα από χοντρό, ανθεκτικό βαμβάκι, έγιναν ευρέως γνωστά από το ομώνυμο άθλημα. Στις δεκαετίες μεταξύ '50 και '60, οι φοιτητές του Ivy League υιοθέτησαν το στιλ και πρόσθεσαν τα rugby shirts στις καθημερινές τους εμφανίσεις ενώ έπειτα, οίκοι όπως οι Ralph Lauren και J.Crew τα πρόσθεσαν στις συλλογές τους απογειώνοντας έτσι το preppy, ακαδημαϊκό στιλ.
Rugby shirts: Η νέα εμμονή των fashion lovers φέρνει μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα στο preppy style
Σήμερα, ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν το rugby shirts για τις καθημερινές τους εμφανίσεις, από το γραφείο, μέχρι και την χαλαρή έξοδο στην πόλη. Είτε αναφερόμαστε στα κοντομάνικα είτε τα μακρυάνικα τύπου polo μπλουζάκια, αποτελούν μια εξαιρετικά άνετη εναλλακτική στα κλασικά μακό και t -shirts που δίνουν αυτομάτως μια ανεπιτήδευτη χαλαρότητα..
Μην ξεχνάς άλλωστε πως, μεγάλοι οίκοι υψηλής ραπτικής όπως Dries Van Noten, The Row και Tommy Hilfiger, τα έχουν επαναπροσδιορίσει και τα έχει φέρει στο σήμερα με μια μοναδική νοσταλγική χάρη.
Πώς θα το φορέσεις για τα φθινοπωρινά σου looks; Από τις πασαρέλες μέχρι και τις street style εμφανίσεις έχουμε δει τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας να φορούν τα rugby shirts με πολλούς τρόπους. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα casual look, με ένα τζιν, sneakers και ένα jacket, ή για ένα πιο κομψό look να συνδυάσεις loafers, μια μίντι φούστα και ένα πανωφόρι.
Παρακάτω θα βρεις έμπνευση από τα looks των πιο κομψών γυναικών για να υιοθετήσεις την τάση
Με τζιν
Με σόρτς και ψηλές μπότες
Με δερμάτινο jacket
Με mini φούστα
Με δαντελένια midaxi φούστα
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.