Τα 3 must have πανωφόρια για άνεση και στιλ σε κάθε έξοδο – Για κάθε περίσταση, ταιριάζουν με όλα

Με τον Σεπτέμβριο να έχει κάνει δειλά – δειλά αισθητή την παρουσία του, η ανάγκη για ένα κομψό και πρακτικό πανωφόρι επανέρχεται δυναμικά

Όπως συμβαίνει κάθε σεζόν, οι τάσεις ανανεώνονται και μαζί τους ανανεώνεται και η γκαρνταρόμπα μας, με κάποια όμως items να παραμένουν διαχρονικά στα trend, όπως τα πανωφόρια, τα οποία αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αν οι σχεδιαστές και οι fashion lovers συμφωνούν σε κάτι αυτή τη σεζόν είναι πως, τα πανωφόρια που θα κυριαρχήσουν είναι κομψά, και πρακτικά, γεμάτα χαρακτήρα. το μυστικό άλλωστε ενός επιτυχημένου φθινοπωρινού look είναι η ευελιξία και τα πανωφόρια της σεζόν την προσφέρουν απλόχερα.

Μην ξεχνάς άλλωστε πως, ένα καλά επιλεγμένο πανωφόρι μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο βαρετό outfit. Σκέψου ένα barn jacket με ένα τζιν παντελόνι σε Α γραμμή, για casual εμφανίσεις, ή σκέψου το συνδυασμένο με ένα slip dress. Από την άλλη, το denim jacket, στην πιο «σοφιστικέ» εκδοχή του, είναι ιδανικό για city chic εμφανίσεις με λευκά jeans και ριγέ top, ακόμη και για denim on denim looks.

Τέλος, το cape-trench, το οποίο επιλέγουν οι πιο τολμηρές, εκείνες που πειραματίζονται και ξεφύγουν από τα κλασικά, προσθέτει θεατρικότητα και ενδιαφέρον σε κάθε layering, ειδικά όταν συνδυάζεται με ένα office outfit.

3 πανωφόρια που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου – Για κάθε περίσταση, ταιριάζουν με όλα

