Τα φορέματα έχουν θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα και βρήκαμε εκείνα που αξίζει να προσθέσεις στο καλάθι σου

Ανεξάρτητα από την αισθητική σου, τα φορέματα που φορούν τώρα οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας έχουν επιρροές από τις τάσεις της εποχής. Καρό prints, μελαγχολικά φλοράλ, καφέ και σε γήινες αποχρώσεις, θα δώσουν τον απαραίτητο δυναμισμό σε κάθε σου εμφάνιση και δεν θα περάσουν απαρατήρητα.

Και μπορεί τα φορέματα να μοιάζουν σαν ανοιξιάτικες ή και καλοκαιρινές επιλογές, είναι ικανά όμως να δώσουν σε κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση έναν μοναδικό αέρα ανανέωσης. Σκέψου ένα υπέροχο μίνι φόρεμα με Hunter Boots ή ένα μίντι φόρεμα με blazer και sneakers.

5 φορέματα για να εμπλουτίσεις τη φθινοπωρινή σου συλλογή

Από τα ρομαντικά σε εκείνα με τον απαραίτητο φθινοπωρινό «αέρα» μέχρι τα μίνι και τα midi, στην αγορά θα βρεις πολλές επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Θα τα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι την απογευματινή σου έξοδο και, πίστεψέ με, θα σου δώσουν μια αβίαστη φινέτσα που θα «σπάσει» τη μελαγχολία της εποχής.

Δες παρακάτω τα φορέματα που αξίζει να προσθέσεις στη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα

