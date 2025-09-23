Πώς θα φορέσεις το barrel τζιν στο γραφείο - 5 + 1 looks για να εμπνευστείς

Ένα τζιν αποτελεί κομμάτι κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας και δη της φθινοπωρινής, πώς όμως θα το φορέσεις στο γραφείο για ένα κομψό office look;

Τα barrel τζιν έχουν κυριαρχήσει από προηγούμενες κιόλας σεζόν, σήμερα όμως οι fashion lovers τα έχουν προσθέσει στη συλλογή τους αφήνοντας στην άκρη τις πιο στενές γραμμές. Χωρίς να στερούνται κομψότητας, τα barrel τζιν, είτε με prints, είτε με ξεβαμμένο χρώμα, είτε στην πιο κομψή indigo απόχρωσή τους, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για τα φθινοπωρινά outfits και χαρίζουν μεγάλη ευελιξία, όσον αφορά τους συνδυασμούς.

Η φαρδιά γραμμή τους προσφέρει μια χαλαρή αίσθηση, ό,τι πρέπει για τις ημέρες που βρίσκεσαι από το γραφείο σε εξωτερικά ραντεβού, μέχρι υποχρεώσεις στο κέντρο της πόλης μέχρι αργά το απόγευμα. Είναι άνετα, παράλληλα όμως είναι cool και ανεπιτήδευτα κομψά, ιδίως όταν συνδυάζονται με κομμάτια που «ισορροπούν» με τη φαρδιά γραμμή τους.

Σκέψου ένα barrel τζιν συνδυασμένο με ένα λευκό πουκάμισο και slingbacks ή από την άλλη, με μπαλαρίνες ή printed heels και ένα statement πανωφόρι. Ο όγκος τους εξισορροπείται με τα λεπτεπίλεπτα παπούτσια αλλά και από την άλλη με τα πιο ψηλά παπούτσια έρχονται σε απόλυτη «αρμονία», για αυτό άλλωστε ολοένα και περισσότερες γυναίκες το επιλέγουν για τις εμφανίσεις τους.

Δες παρακάτω πώς μπορείς να φορέσεις το barrel τζιν σου στο γραφείο

Με sneakers

Με slingbacks

Με μπαλαρίνες

Με ankle boots

Με λεοπάρ heels



Με μοκασίνια