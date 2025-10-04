Το animal print έχει γίνει το νέο «μαύρο» - Αυτά κυριαρχούν στις τάσεις του σήμερα

Μπορεί το animal print κάποτε να θεωρούνταν τολμηρό, σήμερα όμως έχει τη δική του θέση σε κάθε look

Το animal print είναι πλέον ένα από τα πιο ευέλικτα trends της μόδας, με τις fashion lovers να το προσθέτουν σε κάθε outfit τους, με μικρές ή και μεγάλες λεπτομέρειες.



Τα animal prints σήμερα έχουν επαναπροσδιοριστεί με τον πιο κομψό και ευέλικτο τρόπο και θεωρούνται πια και ως το «νέο» μαύρο, το νέο δηλαδή ουδέτερο της μόδας που ταιριάζει με όλα, φοριέται σε κάθε περίσταση και από κάθε γυναίκα.

Leopard, zebra, snakeskin, croco και cow print κυριαρχούν φέτος το φθινόπωρο, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι τα patterns, το μόνο που χρειάζεσαι είναι το σωστό styling.

Αυτά τα anima prints κυριαρχούν στις τάσεις του σήμερα



Leopard Print

Το λεοπάρ είναι πια διαχρονικό με τις γήινες αποχρώσεις του καφέ, μπεζ και μαύρο να μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση σε κάθε look. Φόρεσέ το με total black για ένα πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα ή συνδύασέ το με denim ή χρώμα για πιο cool vibes.

Zebra Print

Οι ρίγες φέτος επιστρέφουν πιο ήσυχες και chic από ποτέ, κυρίως σε καφέ ή ουδέτερους τόνους. Μπορείς να τις φορέσεις σε φούστα με ένα πλεκτό τοπ ή να επιλέξεις μια zebra print τσάντα που θα απογειώσει το look σου με διακριτικό όμως τρόπο.

Crocodile Effect

Το croco δεν είναι τόσο print όσο υφή αλλά κυριαρχεί και μάλιστα το είδαμε και στις πασαρέλες του Μιλάνου τώρα. Είναι η πιο διακριτική και σοφιστικέ εκδοχή του animal trend και ταιριάζει σε κάθε αισθητική. Σκέψου ένα πανωφόρι μια φούστα με crocodile υφή. Ιδανικό για το γραφείο, αλλά και για ένα βραδινό look.

Snakeskin

Αν θέλεις να πειραματιστείς με prints αλλά διστάζεις, το snakeskin είναι μια καλή αρχή. Μπορεί να φορεθεί είτε σε μικρές δόσεις, με μια τσάντα ή με παπούτσια, είτε σε ένα statement φόρεμα ή τζιν παντελόνι με καθαρές γραμμές.

Cow Print

Η farm αισθητική κυριαρχεί, δες τις cowboy boots και τα gingham κομμάτια. Έτσι και το cow print είναι η πιο φρέσκια προσθήκη του φθινοπώρου που βέβαια είχαμε δει ξανά πέρσι. Φέτος θα το δεις κυρίως σε γήινους τόνους και με απαλά σχέδια, κυρίως σε αξεσουάρ τα οποία προσθέτοντάς τα στη γκαρνταρόμπα σου θα δώσεις έναν φρέσκο αλλά και στιλάτο αέρα σε κάθε look σου.



