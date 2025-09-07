Θα επέλεγες ένα από αυτά;

To φθινόπωρο έρχεται με νέες fashion προτάσεις αλλά και με prints τα οποία αν και έχουμε ξαναδεί, επαναπροσδιορίζονται και επανατοποθετούνται στις γκαρνταρόμπες των πιο κομψών γυναικών της μόδας.

Χωρίς καμιά αμφιβολία το λεοπάρ έχει κερδίσει τις καρδιές των fashion lovers και για ακόμη μια χρονιά θα έχει πρωταγωνιστική θέση ωστόσο δύο prints θα έχουν την τιμητική τους αυτό το φθινόπωρο – και τον χειμώνα - και πρόκειται να ξεχωρίσουν.

Ο λόγος για το cow print και το snakeskin print τα οποία όχι μόνο θα ενσωματωθούν στα outfits μας αλλά θα γίνουν και το βασικό print των παπουτσιών μας.

Τα prints στα παπούτσια που θα κυριαρχήσουν στις τάσεις του φθινοπώρου

Το cow print έχει καθιερωθεί ως must-have ντύνοντας από αξεσουάρ μέχρι ρούχα και παπούτσια. Είναι ένα print που χωρίς καμιά αμφιβολία δίνει μια φρέσκια, μοντέρνα νότα σε κάθε basic look και βγαίνει από τα κλασικά.

Getty Images

Από τα sneakers μέχρι τις μπότες και τα μοκασίνια σε cow print, οι γυναίκες της μόδας θα τα φορούν ασταμάτητα αυτό το φθινόπωρο. Σκέψου ένα sneaker με cow print συνδυασμένο με ένα basic t – shirt και ένα τζιν. Μια casual επιλογή με την απαραίτητη όμως φινέτσα.

Από την άλλη, το snakeskin print δίνει τα απαραίτητα sexy vibes σε κάθε γυναίκα.

Το snakeskin θα γίνει το αγαπημένο print των τολμηρών γυναικών αυτό το φθινόπωρο αλλά και εκείνων που αναζητούν μια λεπτομέρεια για να ξεχωρίσουν αφού μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Getty Images

Στο γραφείο μπορείς να φορέσεις ένα ζευγάρι μπότες σεταρισμένες με μια midi φούστα ενώ στην έξοδο ένα κλασικό ζευγάρι γόβες θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.