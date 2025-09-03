Εύα Χερτζίκοβα: Το supermodel των '90s φόρεσε τη μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου – Πώς θα αντιγράψεις το look της

Η Εύα Χερτζίγκοβα έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές της όλους τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά super models των '90s

Από το '89, στην εφηβεία κιόλας, ξεκίνησε το «ταξίδι» της στον κόσμο του μόντελινγκ, ενώ την καθιέρωσε η συμμετοχή της στην εμβληματική καμπάνια του Wanderbra το 1994. Έπειτα συνεργασίες, εμφανίσεις σε πασαρέλες, φωτογραφίσεις και καμπάνιες, της χάρισαν επάξια τον χαρακτηρισμό του supermodel.

Τώρα, σε μια εμφάνιση που θα μπορούσε κανείς να πει πως θυμίζει το catwalk της στο show του οίκου Christian Dior γα τη συλλογή S/S του 1997, το 52χρονο supermodel φόρεσε ένα total leather outfit καθώς παρευρέθηκε σε μια φωτογράφιση για το Gentle Society την Τρίτη, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '90, το outfit της αποτελούνταν από ένα biker jacket και ένα flare δερμάτινο παντελόνι. Φόρεσε ψηλοτάκουνα σανδάλια και κράτησε μια mini leather black τσάντα. Όσο για το beauty look της, έκανε ένα wet-look, έδωσε έμφαση στα χείλη της με το μακιγιάζ και έκανε layering με τα κοσμήματα στο λαιμό της.

Getty Images

Πώς να αντιγράψεις το look της Εύα Χερτζίκοβα

Τα δερμάτινα items θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό το φθινόπωρο και κατ' επέκταση τον χειμώνα. Οι γυναίκες της μόδας ήδη προσθέτουν δερμάτινες υφές στα outfits τους και τα leather στοιχεία αλλά και τα leather on leather θα αποτελέσουν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα trends.

Faux leather jackets, παντελόνια, ακόμη και ζώνες, πουκάμισα και αξεσουάρ, πρόκειται να δώσουν προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση ενώ παράλληλα θα προσθέσουν μια αξεπέραστη rock πινελιά. Σκέψου μια δερμάτινη midi φούστα με over the knee μπότες σεταρισμένα με ένα jacket, ένα outfit αβίαστα cool και στιλάτο.

Marks & Spencer

Από την άλλη, η Εύα Χερτζίκοβα λέει «ναι» στο leather on leather, «ανοίγοντας» τον δρόμο σε όλες εμάς να δοκιμάσουμε τον τολμηρό και γεμάτο δυναμισμό συνδυασμό για κάθε εμφάνιση, από το γραφείο στην έξοδο.