Έχουμε ξαναπεί πώς τα basic items είναι ικανά να δώσουν την απαραίτητη νότα πολυτέλειας και την απαραίτητη ευελιξία σε κάθε εμφάνιση

Η capsule γκαρνταρόμπα, ειδικά το φθινόπωρο, είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσεις outfits ευέλικτα και κομψά. Αφενός τα basic items ταιριάζουν όλα μεταξύ τους, αφετέρου δημιουργούν ένα ανεπιτήδευτα εκλεπτυσμένο σύνολο.



Και μιας και τα πρώτα κρύα κάνουν δειλά αισθητή την παρουσία του φθινοπώρου, είναι η ιδανική εποχή για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου και να προσθέσεις σε αυτή items που θα κρατήσεις για πάντα.



Θυμήσου πως, η εποχή ευνοεί για layering και είναι απαραίτητες οι υφές καθώς δίνουν στο look προσωπικότητα και βάθος. Βρες παρακάτω τις επιλογές που θα σε ανανεώσουν και θα απογειώσουν τα looks σου, τόσο στο γραφείο, όσο και στην πόλη.

Τα basic items που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις μια capsule γκαρνταρόμπα

Λευκό πουκάμισο

Το πιο κλασικό από όλα τα basic κομμάτια είναι σίγουρα το πουκάμισο. Φοριέται μόνο του, κάτω από πουλόβερ, μέσα από σακάκι ή ανοιχτό πάνω από ένα tank top. Πάντα δείχνει κομψό και είναι τέλειο για layering.

Πλεκτό πουλόβερ

Ένα απλό, άνετο πουλόβερ σε ουδέτερη απόχρωση ή σε χρώμα που κυριαρχεί αυτή την εποχή μπορεί να ταιριάξει με τα πάντα.

Straight-leg τζιν ή barrel jeans

Το φθινόπωρο είναι η εποχή του denim. Ένα καλό τζιν σε ίσια γραμμή ή barrel, που είναι και τάση, χαρίζει άνεση χωρίς να στερείται όμως κομψότητας.

Blazer

Ένα σακάκι αναβαθμίζει αμέσως οποιοδήποτε outfit, ακόμη κι αν είναι απλό παντελόνι με ένα t- shirt.

Midi φούστα ή slip skirt

Ένα πιο feminine κομμάτι που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ είναι σίγουρα η φούστα και συνδυάζεται τέλεια με πλεκτά και πουκάμισα, μπότες, ακόμη και sneakers.

Jacket ή trench coat

Ένα ελαφρύ πανωφόρι είναι απαραίτητο για το φθινόπωρο. Ένα κλασικό trench coat ή ένα διαχρονικό δερμάτινο jacket θα μείνει στη γκαρνταρόμπα σου για χρόνια – και ναι, ταιριάζει με όλα.

Loafers

Τα παπούτσια κάνουν τεράστια διαφορά σε κάθε outfit. Αν ψάχνεις ένα ζευγάρι άνετα, ευέλικτα παπούτσια που μπορούν να φορεθούν με παντελόνια αλλά και με φούστες ή φορέματα, τότε πρόσθεσε στη συλλογή σου ένα κλασικό loafer.



Πνατελόνι

Ένα παντελόνι ψηλόμεσο και σε φαρδιά γραμμή αποτελεί ιδανικό κομμάτι για πολλά outfits. Μπορείς να το φορέσεις στο γραφείο ή την έξοδο, με ασορτί blazer, πουκάμισο ή και με πλεκτό.