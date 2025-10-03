Το blazer από τα Zara που θα φορέσεις με τα πάντα και θα γίνει το key item της γκαρνταρόμπας σου

Ένα blazer είναι απαραίτητο για τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Άνετο και σοφιστικέ, το blazer μπορεί να μεταμορφώσει κάθε σύνολο με μεγάλη ευκολία, για αυτό και εμείς αναζητήσαμε εκείνο που θα προσθέσουμε τώρα στη συλλογή μας και θα κρατήσουμε για πάντα. Με μια έρευνα ανακαλύψαμε ένα από τα Zara σε gingham print, το οποίο θα φορέσεις με τα πάντα αλλά και σε κάθε περίσταση.

Πρόκειται για ένα blazer σε ίσια γραμμή με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι με άνοιγμα και κουμπιά, ιδανικό όχι μονάχα για τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου αλλά και για τον χειμώνα.

Το blazer από τα Zara που θα γίνει το αγαπημένο σου item για τα φθινοπωρινά looks

Σκέψου το με ασορτί παντελόνι για ένα σοφιστικέ look στο γραφείο, με loafers ή και slingbacks ή με ένα jean παντελόνι και λευκά sneakers.

Οι στιλιστικές επιλογές είναι πολλές και άπαξ και το προσθέσεις στη συλλογή σου θα σου «λύσει» τα χέρια σε πολλές περιστάσεις. Είτε πρόκειται για ένα άβολο πρωινό που έχεις ξυπνήσει τελευταία στιγμή αλλά θέλεις να παρευρεθείς σε εκείνο το meeting με ένα κομψό σύνολο, είτε θέλεις να κάνεις τη βόλτα σου στην πόλη με ένα casual chic outfit, το blazer αυτό θα σου χαρίσει αμέτρητα outfits.

Από την άλλη, μπορεί να συνδυαστεί άψογα και με μίνι φόρεμα ή φούστα και ψηλές σουέτ μπότες, αλλά και με lace skirt. Όσο για το χρώμα του, το gingam μοτίβο του αποτελεί μια από τις τάσεις της σεζόν, με τις γυναίκες της μόδας να το επιλέγουν ολοένα και περισσότερο χάρης, αφενός της ευελιξίας του, αφετέρου των cozy vibes που προσδίδει σε κάθε outfit.