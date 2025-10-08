Θα φορούσες το κολάν σου με τις αγαπημένες σου μπαλαρίνες; Εμείς σίγουρα ναι

Όσο κι αν μεταβάλλονται οι τάσεις στη μόδα, υπάρχουν κάποια κομμάτια που κρατούν τη θέση τους διαχρονικά σε μια γωνιά της γκαρνταρόμπας μας και, ένα από αυτά είναι χωρίς αμφιβολία τα leggings.

Για πολλές γυναίκες το κολάν αποτελεί ένα από τα πιο άνετα items της ντουλάπας τους και πια δεν τα φορούν μονάχα για το pilates. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει το κολάν να επαναπροσδιορίζεται και να φοριέται με τα πάντα και παντού.

Leggings: Πώς θα φορέσεις το κολάν με τον πιο fashionable τρόπο

Και ναι, μπορεί να ήταν κάποτε ταυτισμένο με συγκεκριμένα trends, θυμάσαι τα altheisure looks που κυριαρχούσαν το 2015, με τις γυναίκες να φορούν oversized φούτερ και sneakers, σήμερα όμως οι στιλιστικές επιλογές δεν περιορίζονται. Άλλωστε τα it girls μάς έχουν δώσει μπόλικο styling inspo.

Από τους κομψούς συνδυασμούς με oversized blazer, ribbed leggings και loafers, με φούτερ και trench coat και μπαλαρίνες, μέχρι το απόλυτο combo πουκάμισο και ψηλές μπότες, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει στιλιστικές προτάσεις για εσένα που αναζητάς την άνεση και την κομψότητα σε κάθε σου outfit.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

Με ψηλές μπότες + blazer

Athleisure but make it stylish

Με sneakers + trench coat

Με ψηλές μπότες + παλτό

Με leather jackets + heels