Είναι η εποχή που η γκαρνταρόμπα σου χρειάζεται μια ανανέωση, μην ξεχνάς όμως και τα παπούτσια, τα οποία πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου.

Η αλλαγή της σεζόν είναι η τέλεια αφορμή για να ανανεώσεις τη συλλογή σου και φυσικά, τα παπούτσια δεν πρέπει να μείνουν εκτός από τις wish lists σου.

Είτε θέλεις να έχεις εκλεπτυσμένο στιλ για τις φθινοπωρινές εξόδους, τα looks στο γραφείο και την πόλη, είτε κάνεις ήδη σκέψεις για τα looks του χειμώνα, υπάρχουν κάποια παπούτσια που αξίζει να επενδύσεις τώρα και να κρατήσεις για πολλούς μήνες ακόμα.

Από τα πιο άνετα καθημερινά μέχρι τα statement κομμάτια που θα κάνουν τη διαφορά, η λίστα που ακολουθεί συγκεντρώνει τα 5 + 1 ζευγάρια που συνδυάζουν το στιλ και την άνεση.

5 παπούτσια που θα πάρεις τώρα και θα φορέσεις και τον χειμώνα

Loafers

Αν δεν έχεις ήδη ένα καλό ζευγάρι loafers πρέπει να τα προσθέσεις στη συλλογή σου. Τα chunky loafers με χοντρή σόλα ή ακόμα και τα πιο sleek, κλασικά με μεταλλικές λεπτομέρειες, είναι ιδανικά για τη μετάβαση από το casual στο smart.

Sneakers

Τα sneakers εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους. Αν θέλεις κάτι διαφορετικό από τα κλασικά λευκά, τόλμησε χρώματα όπως το burgundy, ακόμη και το cow prints.

Cowboy boots

Το western trend συνεχίζει δυναμικά και οι cowboy μπότες φοριούνται παντού, με φορέματα, με oversized πουκάμισα, ακόμα και με tailored σύνολα για ένα twist.

Μπαλαρίνες

Οι μπαλαρίνες δεν είναι πλέον απλά ρομαντικές, είναι και statement. Διάλεξε ένα ζευγάρι με μπαρέτα, τύπου Mary Janes, με μεταλλικές λεπτομέρειες ή και prints και φόρεσέ τες από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ankle boots

Καμία φθινοπωρινή και κατ' επέκταση χειμωνιάτικη συλλογή δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα ζευγάρι ankle boots. Από δερμάτινα μποτάκια μέχρι πιο ιδιαίτερα με αγκράφες και μεταλλικά στοιχεία, υπάρχει μια εκδοχή για κάθε γούστο.

