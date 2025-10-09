Inspo Alert: Πώς θα φορέσεις το παντελόνι από το γραφείο ως το απογευματινό aperitivo

Υπάρχει πιο άνετο και πιο ευέλικτο item στην γκαρνταρόμπα μας από το παντελόνι;

Η εποχή ευνοεί τα smart casual outfits και, αν με ρωτάς, ένα παντελόνι και δη τα κοστούμια, με ασορτί blazer και pants, αποτελούν ιδανικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, από το γραφείο μέχρι το aperitivo, και από την Κυριακάτικη βόλτα στην πόλη μέχρι το δείπνο.

Το office look βέβαια, είναι ένα ξεχωριστό στιλιστικό κεφάλαιο. Μέσα στο οκτάωρο εκτός από την κομψότητα που χρειάζεσαι, πρέπει να επιλέγεις το outfit σου και με γνώμονα την άνεση για καλή σου τύχη όμως το παντελόνι θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση της «αναζήτησης» ιδανικών items, καθώς μπορεί να είναι άνετο και κομψό ταυτόχρονα. Τόσο casual όσο και chic.

Το παντελόνι αποτελεί άλλωστε ένα από τα κομμάτια – κλειδιά της γκαρνταρόμπας. Σκέψου ένα κλασικό καφέ ή και ένα διαχρονικό μαύρο παντελόνι με boat shoes, cowboy boots -ακόμη και sneakers, με ένα πουκάμισο ή και ένα t-shirt με ένα ελαφρύ blazer. Οι στιλιστικοί συνδυασμοί είναι πολλοί και μπορείς να προσαρμόσεις το outfit με το στιλ σου, τόσο εύκολα που μπορεί να σε συνοδεύει όλη την ημέρα.

Τα it girls πάντως μας δίνουν με τις εμφανίσεις τους την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση και, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τους στιλάτους συνδυασμούς που μπορείς να αντιγράψεις αν θέλεις να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα εκλεπτυσμένο στιλ.

Πώς θα φορέσεις το παντελόνι από το πρωί μέχρι το βράδυ

Με μπαλαρίνες + δερμάτινο jacket

Με μοκασίνια + bomber jacket



Με πουκάμισο + blazer

Με πλεκτό