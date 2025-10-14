Ρις Γουίδερσπουν: Με μονοχρωματικό outfit στο πιο εκλεπτυσμένο χρώμα του φθινοπώρου – Πώς να αντιγράψεις το look της

Η Ρις Γουίδερσπουν ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τις τάσεις της εποχής, με το πρόσφατο outfit της να είναι η απόδειξη

Η ηθοποιός, Ρις Γουίδερσπουν, επέλεξε ένα μονοχρωματικό σύνολο στο πιο εκλεπτυσμένο χρώμα του φθινοπώρου, το μπορντό, και υπενθύμισε στις θαυμάστριές της όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους το μπορντό παραμένει ένα από τα πιο σικ χρώματα του φθινοπώρου.

Συγκεκριμένα βρέθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας ένα μονοχρωματικό μπορντό σύνολο, ιδανικό για τις δροσερές μέρες του φθινοπώρου.

Ρις Γουίδερσπουν: Με μονοχρωματικό outfit στο πιο εκλεπτυσμένο χρώμα του φθινοπώρου

ο outfit της αποτελούνταν από γιλέκο και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, τα οποία συνδύασε με ένα σακάκι από tweed ύφασμα με χρυσά κουμπιά. Το look ολοκλήρωσαν οι γόβες από λουστρίνι και μία μαύρη handbag που πρόσθεσε έναν διακριτικό τόνο αντίθεσης.

Getty Images

«Ζεστό» και chic το μπορντό αποπνέει αυτοπεποίθηση και φινέτσα. Θυμίζει κάτι από κόκκινο κρασί και αποτελεί απόχρωση που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ μεταμορφώνοντας και το πιο απλό outfit.

Πώς να υιοθετήσεις το μπορντό look της Ρις Γουίδερσπουν

Συνδύασε ένα μπορντό παντελόνι σε ίσια γραμμή με ένα γιλέκο ή με ένα blazer στην ίδια απόχρωση και ένα λευκό πουκάμισο από μέσα αν θέλεις να δημιουργήσεις ένα office look ενώ για πιο χαλαρές εμφανίσεις στην πόλη πες «ναι» σε ένα μπορντό πανωφόρι τύπου tweed πάνω από τζιν και ένα turtleneck στην ίδια χρωματική απόχρωση.

Όποιο στιλ κι αν δοκιμάσεις το μυστικό είναι να πειραματιστείς με τις υφές, όπως το tweed και το σατέν για παράδειγμα, ώστε το μονοχρωματικό αποτέλεσμα να έχει βάθος και ενδιαφέρον.



