Τι φοράμε με τα oversized πλεκτά; 5 παπούτσια για να δοκιμάσεις

οι συνδυασμοί που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη κάθε στιγμή της ημέρας

Τα πιο άνετα πλεκτά της σεζόν αποκτούν νέα στιλιστική ταυτότητα - και συνδυάζονται με τα πιο ανατρεπτικά παπούτσια.

Είναι η εποχή που η μόδα αποκτά πιο χαλαρούς ρυθμούς και στρέφεται ξανά σε υφές που αποπνέουν ζεστασιά και άνεση. Ανάμεσα στα must have που ξεχωρίζουν είναι και τα oversized sweaters τα οποία έχουν κερδίσει τη δική τους ξεχωριστή θέση στις γκαρνταρόμπες της σεζόν. Τα είδαμε να πρωταγωνιστούν στις συλλογές μεγάλων οίκων και να κατακλύζουν το street style, αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπορεί να είναι συνώνυμη της κομψότητας.

Τα φαρδιά πλεκτά επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φθινοπωρινή αισθητική. Εμφανίζονται σε μαλακές υφές, ανάγλυφα πλεξίματα και χρώματα που κυμαίνονται από τις ήσυχες γήινες αποχρώσεις έως τους πιο έντονους, φωτεινούς τόνους. Φοριούνται με κάθε τρόπο, πάνω από τζιν και παντελόνια για ένα ανεπιτήδευτο καθημερινό look, με μίνι φούστες και μπότες ή ακόμη και ως φόρεμα, με μια ζώνη στη μέση που αναδεικνύει τη σιλουέτα.

Τα παπούτσια που θα φορέσεις με τα oversized πλεκτά σου

Όσο για τα παπούτσια που απογειώνουν τα oversized πλεκτά; Για καλή μας τύχη οι στιλιστικές επιλογές είναι πολλές και οι συνδυασμοί πιο ευρηματικοί από ποτέ. Το μυστικό άλλωστε βρίσκεται στη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δομή και, με τα κατάλληλα παπούτσια, μετατρέπονται σε ένα κομμάτια που αποπνέουν ανεπιτήδευτο στιλ και σύγχρονη φινέτσα.

Οι γυναίκες της μόδας τα φορούν με pointed-toe γόβες, οι οποίες χαρίζουν στα cozy knits μια sophisticated πινελιά, ιδανική για office looks ή βραδινές εξόδους.



Από την άλλη, οι cowboy boots δίνουν μια πιο δυναμική, boho διάθεση, ενώ οι ψηλές μπότες παραμένουν η πιο εντυπωσιακή επιλογή όταν το πλεκτό φοριέται ως φόρεμα. Για ένα πιο cool και ανέμελο αποτέλεσμα, τα loafers παραμένουν διαχρονικά, ενώ τα sneakers φέρνουν τη δόση του street style που κάνει κάθε εμφάνιση πιο φρέσκια και cool.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

