Το look της Τζένιφερ Λόπεζ με cardigan είναι η έμπνευση που ψάχνεις για τα cozy outfits σου – Πώς να αντιγράψεις το στιλ της

Ανακαλύψαμε τα πιο κομψά σχέδια

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια κομψή εμφάνιση χαρίζοντας έμπνευση στις θαυμάστριές της, είναι άλλωστε γνωστή για τις στιλάτες της επιλογές, με το πρόσφατο outfit της να είναι το inspo για τις φθινοπωρινές – και όχι μόνο - εμφανίσεις μας.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός εθεάθη να παρακολουθεί μια θεατρική παράσταση στη Νέα Υόρκη φορώντας μια άνετη, μπεζ πλεκτή ζακέτα με κουμπιά, το οποίο συνδύασε με ένα ασορτί wide leg παντελόνι.

Πώς να αντιγράψεις το στιλ της Τζένιφερ Λόπεζ

Κομψή και ανεπιτήδευτα στιλάτη, η Τζένιφερ Λόπεζ μάς υπενθύμισε με το outfit αυτό όλους τους λόγους για τους οποίους τα cardigans αποτελούν ιδανική επιλογή για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Είναι ευέλικτα σε ό,τι αφορά το στιλ, είναι άνετα και ιδιαίτερα cozy, και ακόμη κι αν κάποτε τα θεωρούσαμε «ρούχο του παππού», σήμερα δίνουν extra πόντους στο στιλ, με τα It-Girls να τα φορούν με αμέτρητους τρόπους.

Με μια νότα vintage, μπορείς να τα βρεις σε πολλά σχέδια και υφές, oversized ή cropped, με μοτίβα ή και μονόχρωμα. Είτε φορεμένο ως τοπ, όπως το φόρεσε η Τζένιφερ Λόπεζ, είτε με layers πάνω από t – shirt, το cardigan είναι σίγουρα το κομμάτι -κλειδί της γκαρνταρόμπας για όλη τη σεζόν.

Δες παρακάτω πώς να αντιγράψεις το look της

Stradivarius

Δες το εδώ

H&M

Δες το εδώ