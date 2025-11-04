Το chic επαναπροσδιορίζεται: Πώς θα ταιριάξεις τα φορέματα με το πιο απροσδόκητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Η μόδα του σήμερα έρχεται να ξαναγράψει τους κανόνες της, με την ελευθερία της έκφρασης και την άνεση να βρίσκονται σε κεντρικό πλάνο.

Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις που ξεπροβάλλει και αυτό το φθινόπωρο, την έχουμε δει μάλιστα από την άνοιξη κιόλας, είναι τα φορέματα τα οποία έχουν αποκτήσει μια νέα «ταυτότητα», έχουν ξεφύγει από το παραδοσιακό styling και έχουν έρθει να δώσουν ύφος, προσωπικότητα και βάθος σε κάθε εμφάνιση.

Ο κάπως ασυνήθιστος, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν με ρωτάς, τρόπος που φορούν οι γυναίκες της μόδας τα φορέματά τους σήμερα είναι με ένα απροσδόκητο item της γκαρνταρόμπας τους, το παντελόνι, είτε αυτό είναι υφασμάτινο, είτε είναι τζιν.

Πώς θα ταιριάξεις τα φορέματά σου με το πιο απροσδόκητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Τα It Girls έχουν επαναπροσδιορίσει την κομψότητα και τη φινέτσα και, τρανό παράδειγμα αυτού είναι ο συνδυασμός των φορεμάτων τους με τα άνετα παντελόνια τους, ένας έξυπνος τρόπος που συνδυάζει τη chic αισθητική με τον πιο άνετο τρόπο.

Η χρυσή τομή αυτής της fashion εμμονής βρίσκεται σίγουρα στις αντιθέσεις. Έχουμε δει μεταξωτά φορέματα πάνω από χαλαρά παντελόνια, ασύμμετρα lingeries πάνω από denim μέχρι και see through dresses πάνω από δερμάτινα παντελόνια.

Η νέα fashion «εμμονή» των It Girls

Όχι μόνο αυτή η τάση παντρεύει την άνεση με την κομψότητα αλλά προσθέτει άμεσο βάθος σε ένα outfit, είναι ένα trend ιδιαίτερα πρακτικό για τους πιο κρύους μήνες και οι στιλιστικοί συνδυασμοί είναι αμέτρητοι. Μπορείς να απογειώσεις την εμφάνισή σου με ψηλές μπότες ή τα sneakers σου, να πειραματιστείς με στρώσεις υφασμάτων αλλά και υφών δείχνοντας πάντοτε ανεπιτήδευτα στιλάτη.



Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση λοιπόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσεις μερικά outfits των It Girls για να εμπνευστείς και να τολμήσεις να φορέσεις το φόρεμά σου με το πιο απροσδόκητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, το παντελόνι.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω outfits

Πλεκτό + διάφανη φούστα + τζιν

Με πουκάμισο + lingerie + φαρδύ παντελόνι

Instagram/@johannalager

Μάξι ασύμμετρο φόρεμα + παντελόνι

Με turtleneck + παντελόνι + φόρεμα με δαντελένια λεπτομέρεια

Σατέν παντελόνι + crochet φόρεμα + jacket

Instagram/@hannahlewisstylist

Σατέν φόρεμα + μαύρο παντελόνι