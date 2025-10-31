Η κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με το φόρεμα που είχε φορέσει η μητέρα της πριν από 20 χρόνια

Η Κάρις Ζέτα Ντάγκλας, κόρη της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, και του Μάικλ Ντάγκλας, έκανε μια εμφάνιση που θύμισε τις ένδοξες εποχές της μητέρας της.

Η 22χρονη Κάρις περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Icons of Culture Gala που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Μάικλ Ντάγκλας, και για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα με vintage αισθητική, ένα κομμάτι ης μητέρας της, το οποίο μάλιστα είχε φορέσει η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς το 2005 στην τελετή εισαγωγής του Rock and Roll Hall of Fame.

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 20th Annual Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony, 2005/Getty Images

Η Κάθριν τότε είχε συνδυάσει το φόρεμα με μαύρα πέδιλα, μαύρο clutch και διαμαντένια κοσμήματα, ενώ η κόρη της προτίμησε να το συνδυάσει με μυτερές μαύρες γόβες και σκουλαρίκια σε βαθύ κόκκινο χρώμα, δίνοντάς του μια πιο σύγχρονη υπόσταση.

Κάρις Ζέτα Ντάγκλας και Μάικλ Ντάγκλας, PAC NYC ICONS OF CULTURE Gala, 2025/ Getty Images

Αυτή ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η Κάρις δανείζεται κάτι από την γκαρνταρόμπα της μητέρας της, άλλωστε η Κάρις δεν έχει μόνο την ομορφιά και τη φινέτσα της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, αλλά μοιράζονται και την ίδια έμφυτη αίσθηση του στιλ.

Για τα 21α γενέθλιά της, είχε φορέσει ένα ροζ σατέν φόρεμα με λευκές δαντελένιες λεπτομέρειες του οίκου Ungaro, το οποίο η Ζέτα-Τζόουνς είχε επιλέξει για τα MTV Movie Awards το 1999.

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, MTV Movie Awards in Santa Monica 1999/ Getty Images

Η νεαρή απόφοιτος του Brown University έχει δηλώσει πως αγαπά τα vintage κομμάτια και προτιμά τη βιώσιμη μόδα από το fast fashion, ενώ αστειευόμενη έχει παραδεχτεί πως μερικές φορές «δανείζεται λίγο περισσότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε» από τη μαμά της.

