Νταμιάνο Ντάβιντ: Αρραβωνιάστηκε με την Ντοβ Κάμερον μετά από δύο χρόνια σχέσης

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μαρτύρησαν το επόμενο βήμα της σχέσης τους

Το επόμενο βήμα έκαναν στην προσωπική τους ζωή ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Η είδηση ξεκίνησε μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, με το TMZ να τις αναμεταδίδει, με το ζευγάρι να περπατά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και την ηθοποιό να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Πριν δύο εβδομάδες, γιόρτασαν τα δύο χρόνια σχέσης, με την Κάμερον να κάνει μια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Τα καλύτερα δύο χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα που η ζωή είναι τόσο όμορφη μαζί σου. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ».

#Exclusive 💍 Dove Cameron and her boo Damiano David just got engaged!



The massive ring: https://t.co/PvUF3N8VqW pic.twitter.com/l8iFNJeFJw — TMZ (@TMZ) October 29, 2025

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2023, όταν η Κάμερον είχε εντοπιστεί σε μία από τις συναυλίες του Νταμιάνο Ντάβιντ με τους Maneskin. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο red carpet, επιβεβαιώνοντας πως είναι μαζί.

Έκτοτε, προσπαθούν να κρατούν ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιότητα και την ιδιωτική ζωή. Όπως έχει πει η Κάμερον, η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ αργά και προσεκτικά: «Μπορεί να φαίνεται πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα, έντονα, σαν να συνέβη μέσα σε μια νύχτα, αλλά και οι δύο είχαμε πληγωθεί πολύ στο παρελθόν και είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Οπότε όλα έγιναν πολύ αργά, προσεκτικά, βήμα-βήμα».

Από την πλευρά του, ο Νταμιάνο Ντάβιντ έχει δηλώσει πως ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του. «Βρίσκομαι σε μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της προσωπικής μου ζωής. Έχω την πιο υγιή σχέση που είχα ποτέ. Η νίκη για μένα τώρα είναι να μπορέσω να συνυπάρξουν η δουλειά και η προσωπική μου ζωή χωρίς να συγκρούονται συνεχώς».