Γαλλικό με κόκκινο: 12 μανικιούρ για να ξεχωρίσεις στο ρεβεγιόν

Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Το γαλλικό με κόκκινο επιστρέφει δυναμικά στη μόδα και συστήνεται ως η πιο κομψή, σύγχρονη εκδοχή του κλασικού french mani. Με την ένταση και το glamour που αποπνέει το κόκκινο, το γαλλικό μανικιούρ αποκτά μια πιο fashion-forward διάθεση, ιδανική για τις γιορτινές εμφανίσεις την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου κάθε λεπτομέρεια θέλουμε να αποπνέει λάμψη και θηλυκότητα.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς φυσικά να πειραματιστείς με διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου, από βαθύ μπορντό μέχρι φωτεινό cherry red. Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο minimal αποτέλεσμα, υιοθέτησε ένα απλό γαλλικό μανικιούρ με κόκκινη άκρη ή ένα red baby french mani, ενώ για ένα statement αποτέλεσμα δοκίμασε ένα μεταλλικό κόκκινο βερνίκι νυχιών ή πρόσθεσε glitter λεπτομέρειες στην άκρη. Αν αγαπάς τα πιο artistic nails, τότε το διπλό περίγραμμα ή ακόμα και τα μικρά χριστουγεννιάτικα μοτίβα, όπως οι φιόγκοι, μπορούν να χαρίσουν στο κλασικό nail look μια πιο παιχνιδιάρικη, αλλά πάντα chic νότα.

Γαλλικό με κόκκινο: Τα 12 ωραιότερα μανικιούρ

Lace Details

Glitter Tips

Cashmere

Burgundy Tips

Classic Red French

All Wrapped Up

Pearl Details

Glazed

Monochrome

Heart Details

Double French

Abstract