Αν υπάρχει κάτι που οι Γαλλίδες γνωρίζουν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αυτό είναι το πώς να δείχνουν ανεπιτήδευτα κομψές.

Οι Γαλλίδες έχουν ένα στιλ το οποίο βασίζεται στην απλότητα, την ποιότητα και εκείνη την αισθητική που κάνει κάθε εμφάνισή τους να ξεχωρίζει χωρίς να δείχνει επιτηδευμένη.

Συχνά θα τις δεις να φορούν διαχρονικά κομμάτια, items που δεν θεωρούνται ποτέ ντεμοντέ ενώ, αν υπάρχει ένα κομμάτι που φορούν τη φθινοπωρινή περίοδο, το οποίο αποτυπώνει τη φιλοσοφία τους καλύτερα από κάθε άλλο, αυτό δεν είναι άλλο από το μαύρο ζιβάγκο.

Το elegant item στο οποίο ορκίζονται οι κομψές Γαλλίδες και μπορείς να φορέσεις με αμέτρητους τρόπους

Το αγαπημένο αυτό basic των Παριζιάνων δεν είναι ένα απλό πουλόβεραλλά ένα κομμάτι «κλειδί» για κάθε outfit. Με μίνιμαλ γραμμή, καθαρό design και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας, το μαύρο ζιβάγκο αποπνέει κομψότητα χωρίς καμία προσπάθεια.

Οι Γαλλίδες το επιλέγουν χάρη στην ευελιξία του αλλά και την άνεση που προσφέρει. Μπορεί να φορεθεί με ένα τζιν για ένα χαλαρό αλλά προσεγμένο look ή να γίνει η τέλεια βάση κάτω από ένα blazer, ένα παλτό ή ακόμη και ένα φόρεμα. Η απλότητά του το καθιστά ιδανικό για layering, ενώ η απόχρωσή του προσδίδει αμέσως μια αίσθηση πολυτέλειας και βάθους στο ντύσιμο.

Αν θέλεις λοιπόν να το προσθέσεις στις εμφανίσεις σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές στιλιστικές προτάσεις για εσένα που αγαπάς το Παριζιάνικο στιλ και τις μίνιμαλ γραμμές.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks