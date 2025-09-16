Έτσι πετυχαίνουν οι Γαλλίδες το τέλειο no-makeup look

Do it like French girls

Οι Γαλλίδες έχουν κατακτήσει την τέχνη του ανεπιτήδευτου μακιγιάζ, ακολουθώντας πάντα την αρχή «less is more». Το μυστικό βρίσκεται τόσο στην επιλογή της σωστής βάσης όσο και στον τρόπο εφαρμογής της, που χαρίζει στο πρόσωπο φρεσκάδα και λάμψη χωρίς να δείχνει επιτηδευμένο.

IG @juliesfi

Βρες το ιδανικό foundation

Η βάση πρέπει να μοιάζει με δεύτερο δέρμα: ανάλαφρη σύνθεση, φυσικό αποτέλεσμα και φωτεινό φινίρισμα που αναδεικνύει την υφή της επιδερμίδας σου, αντί να την καλύπτει.

Στοχευμένη κάλυψη

Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζεις foundation σε όλο το πρόσωπο. Αρκεί να το τοποθετείς τοπικά σε περιοχές που χρειάζονται διόρθωση, όπως κοκκινίλες, σημάδια ή κηλίδες, αφήνοντας το υπόλοιπο δέρμα να «αναπνεύσει».

Λάμψη με μέτρο

Η φωτεινότητα είναι απαραίτητη, αλλά η υπερβολή μπορεί να καταλήξει σε λιπαρό αποτέλεσμα. Μια λεπτή στρώση ημιδιάφανης πούδρας σε σημεία όπως το μέτωπο, η μύτη, το πηγούνι και το σαγόνι, εξισορροπεί το look χωρίς να «σβήνει» τη φρεσκάδα.

IG @juliesfi

Η δύναμη της αφής

Τα δάχτυλα είναι το καλύτερο εργαλείο εφαρμογής. Η θερμότητά τους βοηθά το προϊόν να απλωθεί ομοιόμορφα και να δέσει με το δέρμα. Φρόντισε μόνο να είναι καθαρά πριν ξεκινήσεις.

Το γαλλικό μυστικό

Για φυσική λάμψη χωρίς highlighter, ένα ενυδατικό serum στα υψηλά σημεία του προσώπου (όπως τα ζυγωματικά) χαρίζει φρέσκο και υγιές φινίρισμα που θυμίζει το γαλλικό beauty look.

