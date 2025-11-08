Διανύουμε την εποχή που η οργάνωση της ντουλάπας είναι σε πρώτο πλάνο και, ανάμεσα στις στοίβες ρούχων και την αιώνια ερώτηση «τι να αποχωριστώ» οι στιλίστες έρχονται να σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση.

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, με τη διαχρονικότητά τους να ολοκληρώνει κάθε outfit, για αυτό πριν αποχωριστείς ορισμένα ρούχα από την γκαρνταρόμπα σου, καλό είναι να συμβουλευτείς τους ειδικούς.

Οι στιλίστες τονίζουν πως υπάρχουν κάποια ρούχα που δεν πρέπει ποτέ να αποχωριστούμε. Ο λόγος για εκείνα τα διαχρονικά κομμάτια που επανέρχονται κάθε λίγα χρόνια, προσαρμόζονται στις εποχές και κάνουν κάθε σύνολο να δείχνει άψογο χωρίς κόπο.

5 + 1 κομμάτια που δεν πρέπει ποτέ να πετάξεις από τη γκαρνταρόμπα σου, σύμφωνα με στιλίστες

Το δερμάτινο μπουφάν

Είτε πρόκειται για το κλασικό biker jacket είτε για μια πιο oversized εκδοχή, το δερμάτινο μπουφάν είναι ίσως το πιο διαχρονικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας.

Το blazer

Οι τάσεις στα σακάκια αλλάζουν, άλλοτε τονίζουν τους ώμους, άλλοτε πέφτουν χαλαρά, όμως ένα καλοραμμένο blazer είναι πάντα στη μόδα.

Ένα τζιν

Μπορεί οι γραμμές και τα μήκη να αλλάζουν από σεζόν σε σεζόν αλλά το τέλειο τζιν δεν χάνει ποτέ την αίγλη του. Από τα flared των ’70s μέχρι τα high-rise των ’90s, το denim είναι πάντα στις τάσεις, επομένως αν εφαρμόζει άψογα στο σώμα σου, κράτησέ το.

Ένα λευκό πουκάμισο

Το λευκό πουκάμισο είναι ίσως το πιο ευέλικτο item σε κάθε γκαρνταρόμπα. Καθαρό, κομψό και ευέλικτο, λειτουργεί σαν «λευκός καμβάς» για κάθε στιλ. Φόρεσέ το μέσα από ένα σακάκι, πάνω από τζιν ή χαλαρό επάνω από ένα φόρεμα.

Το κλασικό trench coat

Κομψό, πρακτικό και ανεξάρτητο από τις τάσεις, το trench είναι ένα ρούχο - επένδυση. Είναι ιδανικό για τις μεταβατικές εποχές, συνδυάζεται με τα πάντα και χαρίζει πάντα μια κομψή σιλουέτα.

Slip dress

Από τα ’90s μέχρι σήμερα, το slip dress δεν έχει σταματήσει να επανατοποθετείται ανανεωμένο στις τάσεις. Σατέν ή βελούδινο, είναι το κομμάτι που μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές.