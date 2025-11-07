To item που επιστρέφει από τα '00s θα δώσει στα glam looks σου την απαραίτητη άνεση που χρειάζεσαι

Aν θέλεις να φέρεις '00s αέρα στα καθημερινά σου looks παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές εμφανίσεις για να πάρεις έμπνευση

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τάσεις από το παρελθόν να επανέρχονται στο σήμερα, με το τελευταίο item να προσγειώνεται στα φθινοπωρινά looks του 2025 απευθείας από τα '00s.

Ο λόγος για το δερμάτινο κολάν, ένα κομμάτι που είχε την τιμητική του τη δεκαετία του 2000. Οι πιο κομψές γυναίκες εκείνης της εποχής το συνδύαζαν με oversized πουλόβερ και sneakers για τα χαριτωμένα, cool και συνάμα άνετα outfits τους, σήμερα όμως το leather legging έρχεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, combos που ισορροπούν ανάμεσα στη λάμψη και την άνεση με έναν φυσικό και καθόλου επιτηδευμένο τρόπο.

Αν μελετήσει κανείς με λίγη περισσότερη προσοχή τις street style εμφανίσεις αλλά και τα looks των διάσημων γυναικών της μόδας, μεταξύ άλλων της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ θα δει πως το δερμάτινο κολάν έχει γίνει το go to κομμάτι τους.

splashnews.com

Σήμερα, θα το δεις φορεμένο με ψηλές μπότες, με ankle boots ή ακόμη και γόβες, με φούτερ ή πλεκτά και κομψά παλτό, με δερμάτινα μπουφάν, πουκάμισα και blazers. Οι μοντέρνες εκδοχές των δερμάτινων κολάν άλλωστε είναι πιο κομψές, πιο απαλές και πιο ευέλικτες σε ό,τι αφορά το styling, για αυτό αν θέλεις να φέρεις '00s αέρα στα καθημερινά σου looks παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές εμφανίσεις για να πάρεις έμπνευση.