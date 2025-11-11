Ψηλοτάκουνα με κάλτσες; O «λάθος» συνδυασμός που θα γίνει το μεγαλύτερο trend του χειμώνα

Μην πεις πως δεν σε ενημερώσαμε

Η μόδα έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως αγαπά τις αντιθέσεις, τους απροσδόκητους συνδυασμούς και τις παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, δες για παράδειγμα τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας και τα iconic outfits τους και θα παρατηρήσεις πως έχουν κάτι κοινό: ψηλοτάκουνα και κάλτσες.

Ο συνδυασμός αυτός των ψηλών παπουτσιών (είτε πρόκειται για slingbacks είτε για loafers με chunky σόλα και τακούνι) με ψηλές χρωματιστές ή και όχι κάλτσες, έχει ξετρελάνει τα It Girls και ναι, ανακηρύσσουμε αυτό το combo ως ένα από τα μεγαλύτερα trends. Το βλέπουμε από τώρα στα φθινοπωρινά looks, θα γίνει όμως ανάρπαστος και τον χειμώνα.

Ψηλοτάκουνα με κάλτσες; O απροσδόκητος συνδυασμός που θα γίνει το μεγαλύτερο trend του χειμώνα

Η βάση του συνδυασμού αυτού βρίσκεται στον «κανόνα» του λάθους. Δύο σχετικά αντίθετα items, δύο κομμάτια της συλλογής μας που δεν ταιριάζουν, όταν φοριούνται μαζί δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Οι κάλτσες οι οποίες συνδέονται με την άνεση και την ευκολία χαρίζουν ένταση στο outfit όταν συνδυάζονται με τακούνια, ένα κλασικό σύμβολο δύναμης και σεξουαλικότητας. Μαζί, δημιουργούν μια νέα ταυτότητα που δίνει μια απροσδόκητη και ιδίως μοντέρνα αίσθηση.

Πάρε παράδειγμα από τους οίκους υψηλής ραπτικής. Miu Miu, Prada, Ganni και Proenza Schouler έχουν παρουσιάσει στις συλλογές τους τα ψηλοτάκουνα με τις κάλτσες και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Άλλοι συνδυάζουν τις κλασικές γκρι κάλτσες με γόβες για μια avant-garde αισθητική και άλλοι, όπως ο οίκος Louis Vuitton, τολμά να συνδυάσει τα ψηλοτάκουνα με ριμπ κάλτσες. Άλλοι, διαλέγουν τη γοητεία του ρομαντισμού, με γυαλιστερές λεπτομέρειες. Το συμπέρασμα είναι πως, όποια σχέδια ή χρώματα κι αν επιλέξεις το αποτέλεσμα θα είναι cool και μοντέρνο – και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη των οίκων.

Οι fashionistas λένε «ναι» στον συνδυασμό αυτό χωρίς δεύτερη σκέψη, για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε μερικά looks για να εμπνευστείς και να υιοθετήσεις την τάση.



Δες παρακάτω τα looks