Πώς να φορέσεις τις ψηλές μπότες αν είσαι petite, για να κολακεύουν τη σιλουέτα σου

Οι ψηλές μπότες είναι από τα πιο κολακευτικά και διαχρονικά κομμάτια του χειμώνα, αλλά αν έχεις petite σιλουέτα μπορεί συχνά να μοιάζουν σαν μια τολμηρή επιλογή καθώς μπορεί να «κόβουν» το σώμα στη μέση.

Το θέμα δεν είναι να τις αποφύγεις αλλά να τις φορέσεις έξυπνα, έτσι ώστε να επιμηκύνουν τη γραμμή του ποδιού και να δημιουργούν ένα σύνολο που δείχνει ανάλαφρο, ισορροπημένο και πολύ στιλάτο.

Η σωστή εφαρμογή, το κατάλληλο styling και μερικά μικρά tricks μπορούν να κάνουν τις μπότες μέχρι το γόνατο ή πάνω από αυτό όχι απλώς wearable, αλλά πραγματικά κολακευτικές.

Παρακάτω έχουμε τρία tips για να τις φορέσεις με τον πιο κολακευτικό τρόπο.

Προτίμησε μπότες σε ίσια γραμμή και στο ίδιο χρώμα με το outfit σου

Το μεγαλύτερο «μυστικό» για petites είναι η μονοχρωμία: μπότες και παντελόνι (ή καλσόν με φόρεμα) στο ίδιο χρώμα δημιουργούν μια ενιαία, κάθετη γραμμή που κάνει τη σιλουέτα να δείχνει ψηλότερη.



Συνδύασέ τες με μίνι για άμεσο εφέ επιμήκυνσης

Αν υπάρχει ένα styling trick που πάντα δουλεύει για petites, αυτό είναι το μίνι φόρεμα ή οι μίνι φούστες. Μια φούστα ή ένα φόρεμα που τελειώνει λίγο πιο πάνω από το γόνατο αφήνει το πόδι ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται για να «αναπνεύσει» οπτικά.



Δώσε προσοχή στο τακούνι και το ύψος της μπότας

Ένα μικρό, σταθερό τακούνι μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά αφού προσφέρει ύψος χωρίς να κουράζει.