Αν για κάτι αγαπάμε τον χειμώνα λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες εποχές, αυτό το κάτι είναι σίγουρα το layring, τα αξεσουάρ και η ευελιξία που μας χαρίζει σε ό,τι αφορά το styling.

O χειμώνας μπορεί να έχει συγκεκριμένες στιλιστικές φόρμουλες, στην πραγματικότητα όμως εκεί είναι που έρχονται τα λειτουργικά αξεσουάρ να απογειώσουν και το πιο basic look. Και όταν λέμε λειτουργικά εννοούμε πως, από τη μία δίνουν μια έξτρα λάμψη στο outfit, από την άλλη όμως μας εξυπηρετούν επίσης.

Μέσα στη λίστα με αυτά τα αξεσουάρ μπαίνουν το πλεκτό σκουφάκι, τα γάντια, οι faux εσάρπες τα καπέλα pillbox, και άλλα, τα οποία αφενός σε κρατούν ζεστή, αφετέρου σου δίνουν άφθονα luxury vibes.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα αξεσουάρ που επιλέγουν οι fashion insiders και μπορείς να προσθέσεις στη συλλογή σου αυτόν τον χειμώνα.

5 αξεσουάρ που επιλέγουν αυτόν τον χειμώνα οι fashion insiders και αποπνέουν αέρα πολυτέλειας

Faux fur εσάρπα

Αν υπάρχει ένα αξεσουάρ που επιλέγουν ολοένα και περισσότερο οι γυναίκες με υπέροχο στιλ αυτή τη σεζόν, αυτό είναι αναμφίβολα η faux fur εσάρπα. Ο οίκος Miu Miu για παράδειγμα τις παρουσίασε στην πασαρέλα του φθινοπώρου και τώρα η τάση έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής στις street style εμφανίσεις.

Slouchy boots

Με άφθονη νοσταλγία, οι Slouchy boots κατέκλυσαν τις πασαρέλες του φθινοπώρου, από την Isabel Marant μέχρι την Khaite και την Louis Vuitton. Με boho αισθητική, οι μπότες σε αυτό το στιλ είναι ιδανικές για ένα άνετο look και οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας τις φορούν με τα παντελόνια τους, τις φούστες ακόμη και τα τζιν.

Καπέλα τύπου bucket

Τα καπέλα τύπου bucket μπορεί να είναι ένα αξεσουάρ του καλοκαιριού, αλλά αυτόν τον χειμώνα, οι πιο ζεστές υφές τους δίνουν το «εισιτήριο» για τον χειμώνα. Από σχέδια μαλλιού εμπνευσμένα από κλος μέχρι ζεστά πλεκτά με ριμπ ύφανση, ριμπ πλεκτά και χνουδωτά φινιρίσματα, τα χειμωνιάτικα καπέλα τύπου bucket αποτελούν μια φρέσκια εναλλακτική λύση.

Δερμάτινα γάντια

Τα δερμάτινα γάντια μπορεί να είναι κλασικά, αλλά οι εκδοχές αυτού του χειμώνα είναι άκρως ανανεωμένες. Από μακριές σιλουέτες σε στιλ όπερας μέχρι υφαντές υφές και έντονα χρώματα όπως το μπορντό, τα δερμάτινα γάντια έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα απαραίτητα αξεσουάρ της σεζόν.

Knit Hoods

Οι πλεκτές κουκούλες, ή αλλιώς knit hoods έχουν τη δική τους δυναμική φέτος τον χειμώνα. Το αξεσουάρ κυριάρχησε και πέρυσι στη σκηνή του street style, αλλά αυτή τη σεζόν, οι οίκοι και τα brands πειραματίζονται με νέα υφάσματα, σιλουέτες και στιλ. Από πλεκτά μέχρι ριμπ κασμίρ και από μονόχρωμα σε απροσδόκητους χρωματικούς συνδυασμούς, λειτουργούν και ως κασκόλ και ως καπέλο και σίγουρα αξίζει να προσθέσεις ένα στη συλλογή σου.



