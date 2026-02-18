Καθαρά Δευτέρα: Όσα πρέπει να βάλεις στη βαλίτσα σου για να περάσεις ένα stylish τριήμερο

Items που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στο τετραήμερο.

Το πρώτο τριήμερο του 2026, η Καθαρά Δευτέρα, έφτασε και, η απόδραση από την καθημερινότητα μοιάζει με ονειρικό σενάριο, τι πρέπει όμως να βάλεις στη βαλίτσα σου για να είσαι άνετη και στιλάτη, όπου κι αν πας.

Είτε ταξιδέψεις σε νησί είτε σε κάποιον ορεινό προορισμό, θυμήσου πως θα πρέπει σίγουρα να έχεις ένα ζεστό πανωφόρι ή ακόμα και ένα κασκόλ, ένα cardigan και μακρομάνικα μπλουζάκια, ούτως ώστε να κάνεις layering για τα μεσημεριανές εξόδους σου και το περπάτημα.

Kαθαρά Δευτέρα: Όσα πρέπει να βάλεις στη βαλίτσα σου για να περάσεις ένα stylish τριήμερο

Από ένα πασπαρτού παλτό λοιπόν μέχρι τα αγαπημένα σου sneakers, και από ένα καλό φόρεμα για την έξοδό σου μέχρι τις μπότες σου, η βαλίτσα σου πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους. Έτσι, δεν θα νιώσεις πως δεν έχεις τι να φορέσεις αλλά ούτε θα κουβαλάς περιττά ρούχα για μόλις τρεις ημέρες.

Αν λοιπόν χρειάζεσαι έμπνευση, παρακάτω συγκεντρώσαμε όλα τα items που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στο τετραήμερο

Sneakers

Μαύρο παντελόνι

Πανωφόρι

Τζιν

Άντετο σετ

Πλεκτό



Μπότες