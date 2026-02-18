Καθαρά Δευτέρα: Όσα πρέπει να βάλεις στη βαλίτσα σου για να περάσεις ένα stylish τριήμερο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
18 Φεβρουαρίου 2026
Το πρώτο τριήμερο του 2026, η Καθαρά Δευτέρα, έφτασε και, η απόδραση από την καθημερινότητα μοιάζει με ονειρικό σενάριο, τι πρέπει όμως να βάλεις στη βαλίτσα σου για να είσαι άνετη και στιλάτη, όπου κι αν πας.
Είτε ταξιδέψεις σε νησί είτε σε κάποιον ορεινό προορισμό, θυμήσου πως θα πρέπει σίγουρα να έχεις ένα ζεστό πανωφόρι ή ακόμα και ένα κασκόλ, ένα cardigan και μακρομάνικα μπλουζάκια, ούτως ώστε να κάνεις layering για τα μεσημεριανές εξόδους σου και το περπάτημα.
Kαθαρά Δευτέρα: Όσα πρέπει να βάλεις στη βαλίτσα σου για να περάσεις ένα stylish τριήμερο
Από ένα πασπαρτού παλτό λοιπόν μέχρι τα αγαπημένα σου sneakers, και από ένα καλό φόρεμα για την έξοδό σου μέχρι τις μπότες σου, η βαλίτσα σου πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους. Έτσι, δεν θα νιώσεις πως δεν έχεις τι να φορέσεις αλλά ούτε θα κουβαλάς περιττά ρούχα για μόλις τρεις ημέρες.
Αν λοιπόν χρειάζεσαι έμπνευση, παρακάτω συγκεντρώσαμε όλα τα items που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στο τετραήμερο
Sneakers
Μαύρο παντελόνι
Πανωφόρι
Τζιν
Άντετο σετ
Πλεκτό
Μπότες
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.