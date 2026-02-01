Τα 5 ρούχα που δεν πρέπει να πλένεις ποτέ μαζί – Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

Το πλύσιμο των ρούχων μοιάζει απλή υπόθεση, μέχρι να βγάλεις από το πλυντήριο ένα πουλόβερ που «μάζεψε», ένα λευκό που έγινε… γκρι ή μια μπλούζα γεμάτη χνούδια.

Ο διαχωρισμός των ρούχων δεν είναι σε καμία περίπτωση χάσιμο χρόνου. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διατηρήσεις τα υφάσματα των ρούχων σου σε καλή κατάσταση, να κρατήσεις τα χρώματά τους ζωντανά και να αποφύγεις τις φθορές.

Γιατί όμως; Δεν συμπεριφέρονται όλα τα υφάσματα το ίδιο στο πλύσιμο. Άλλα είναι ανθεκτικά, άλλα ευαίσθητα, άλλα «μαδάνε» και άλλα αφήνουν χρώμα.

Αυτοί είναι οι πέντε συνδυασμοί ρούχων που καλό είναι να πλένονται χωριστά

Πετσέτες ή τζιν + ευαίσθητα ρούχα

Οι πετσέτες και τα τζιν έχουν βαριά, τραχιά υφάσματα και αντέχουν το έντονο πλύσιμο. Τα ευαίσθητα υφάσματα από την άλλη όπως εσώρουχα ή τα λεπτά πλεκτά ταλαιπωρούνται εύκολα με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για «μικροσκισίματα» κατά τη διάρκεια της πλύσης, ιδίως από φερμουάρ και κουμπιά.

Σκούρα ή έντονα χρώματα + λευκά ή ανοιχτόχρωμα

Κλασικό λάθος, και από τα πιο καταστροφικά. Τα σκούρα και έντονα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν, ιδίως στα πρώτα πλυσίματα, όταν λοιπόν τα βάζεις στο πλυντήριο μην τα πλένεις μαζί με τα λευκά σου, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστείς καινούργια.

Ρούχα + σεντόνια

Τα σεντόνια χρειάζονται χώρο για να καθαρίσουν σωστά. Όταν πλένονται μαζί με ρούχα ή και πολλές πετσέτες αντίστοιχα, μπλέκονται και δεν ξεπλένονται καλά, επομένως δεν καθαρίζονται όπως πρέπει. Το αποτέλεσμα; Περισσότερος χρόνος, περισσότερη ενέργεια και... περισσότερα βακτήρια.

Πολύ λερωμένα ρούχα + καθημερινά

Αθλητικά ρούχα και στολές από εξωτερικές δουλειές κουβαλούν χώμα και μικροβρωμιές που μεταφέρονται εύκολα. Χρειάζονται πιο δυνατό πρόγραμμα πλύσης αν τα βάλεις με καθημερινά κομμάτια λοιπόν μπορεί να τα φθείρεις. Αν από την άλλη τα βάλεις σε απλή πλύση, όχι μόνο δεν θα καθαριστούν αλλά θα «λερώσουν» και τα υπόλοιπα, για αυτό βάλε τα ρούχα εργασίας σε μια πλύση και θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.