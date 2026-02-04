H Ντούα Λίπα είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, το στιλ και την αισθητική της και αυτή τη φορά έφερε χωρίς να το καταλάβει μια νέα τάση που έκανε τις θαυμάστριές της – και όχι μόνο – να ενθουσιαστούν.

Με αφορμή επαγγελματικό της ταξίδι στο Κέιπ Τάουν, η Ντούα Λίπα έκανε μια δημοσίευση με τις φωτογραφίες της να αποδεικνύουν την ανεπιτήδευτη ικανότητά της στο styling.

Εκτός από το outfits με Ναπολεόντειο jacket σε κόκκινο χρώμα και ασημί λεπτομέρειες και τζιν σορτς, το outfit με t – shirt με στάμπα, τζιν σορτς και μπότες το οποίο θύμιζε Υ2Κ αισθητική, η Ντούα Λίπα – μάλλον άθελά της – έφερε στον κόσμο των social μια τάση, έναν νέο τρόπο (fun και στιλάτο) να φορέσουμε τα πουκάμισά μας.

Η Ντούα Λίπα εφηύρε νέο fashion trend; Ο παράξενος τρόπος που φόρεσε - όχι ένα αλλά δύο πουκάμισα είναι απροσδόκητα cool

Συγκεκριμένα έβγαλε μια selfie στην οποία φορούσε δύο πουκάμισα, ένα πράσινο ριγέ Polo Ralph Lauren πάνω από ένα ασορτί λευκό με μπλε ρίγες. Τα κούμπωσε μέχρι τη μέση και τράβηξε προς τα πίσω και τις δύο μανσέτες, ώστε να δώσει μια χαλαρή και cool αίσθηση.

To στιλιστικό αυτό τρικ βέβαια αξίζει να πούμε πως το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν σε πασαρέλες οίκων όπως στην πασαρέλα Φθινόπωρο/ Χειμώνα 2024 από Tod’s ή και η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 από Auraluee που παρουσίαζε τρία πουκάμισα μαζί.



Η εναλλακτική στο styling που δίνει πάντως η Ντούα Λίπα τώρα, μπορεί να «ανοίξει» ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο, αφού, χαρίζει αφενός άνεση, αφετέρου δείχνει cool και μοντέρνο. Αντί να φορέσεις κλασικά το πουκάμισό σου μπορείς να συνδυάσεις δύο σε διαφορετικά χρώματα, με έντονες αντιθέσεις ή και σε ίδια απόχρωση αλλά διαφορετικό τόνο για να δώσεις βάθος στο outfit σου ενώ μπορείς να τα συνδυάσεις με τζιν και sneakers, μια φούστα ή μια βερμούδα, ακόμη και με ένα tailored παντελόνι.

Επιπλέον, αποτελεί τον πιο έξυπνο τρόπο για layering τις κρύες ημέρες του Φεβρουαρίου και να σου πω πως, δεν είναι λίγες οι fashion lovers που δοκιμάζουν το κόλπο της διάσημης τραγουδίστριας αξίζει λοιπόν να το δοκιμάσεις και εσύ.