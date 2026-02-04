Τα πιο συχνά λάθη που κάνεις όταν φοράς κοσμήματα και σου «κοστίζουν» πόντους στιλ

Τα κοσμήματα έχουν τη ικανότητα να απογειώνουν ακόμα και το πιο απλό outfit κι όμως, πολλοί από εμάς τα φοράμε λάθος και αφαιρούμε πόντους στιλ από την εμφάνισή μας.

Σύμφωνα με ειδικούς στα κοσμήματα, μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν όχι μόνο να «ρίξουν» μια εμφάνιση, αλλά και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ίδιων των κοσμημάτων μας.

Από δαχτυλίδια που γρατζουνίζονται μεταξύ τους μέχρι ρολόγια που φθείρονται, τα πιο συνηθισμένα λάθη δεν έχουν να κάνουν με το στιλ, αλλά με τον τρόπο που φοράμε και φροντίζουμε τα κοσμήματά μας. Το καλό νέο; Όλα διορθώνονται εύκολα, αρκεί να γνωρίζουμε τι να αποφεύγουμε.

Τα πιο συχνά λάθη που κάνεις όταν φοράς κοσμήματα

Φοράς ρολόι και βραχιόλια στο ίδιο χέρι

Όσο κομψός κι αν δείχνει ο συνδυασμός, το τρίψιμο ανάμεσα στο ρολόι και τα βραχιόλια προκαλεί γρήγορα γρατζουνιές και φθορά. Οι ειδικοί προτείνουν να τα μοιράζεις στα δύο χέρια για μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

Φοράς πολλά δαχτυλίδια κοντά μεταξύ τους

Τα stacked rings είναι τάση, αλλά η συνεχής επαφή μπορεί να προκαλέσει φθορές. Επιπλέον, έντονες κινήσεις ή η μεταφορά πραγμάτων μπορούν να στραβώσουν ή να σπάσουν πιο λεπτά κομμάτια.

Φοράς το ρολόι πολύ χαλαρό

Ένα ρολόι που δεν είναι σταθερό στον καρπό χτυπάει πιο εύκολα σε επιφάνειες και καταπονεί το λουράκι. Η σωστή εφαρμογή προσφέρει άνεση αλλά και προστασία.

Βάζεις κρέμες και αρώματα

Κρέμες, αρώματα και λακ μπορούν να αλλοιώσουν μέταλλα, πετράδια, ιδίως και τα μαργαριτάρια και οι ειδικοί συμφωνούν πως, πρώτα πρέπει να ολοκληρώσεις τη ρουτίνα ομορφιάς σου και μετά να φορέσεις τα κοσμήματά σου.

Φοράς το ρολόι στο “λάθος” χέρι

Oι δεξιόχειρες καλό είναι να φορούν ρολόι στο αριστερό χέρι (και το αντίστροφο), ώστε να μειώνεται η καθημερινή φθορά από κινήσεις και χτυπήματα.

Δεν επενδύεις σε διαχρονικά κομμάτια

Τα κοσμήματα από ποιοτικά υλικά, όπως συμπαγές χρυσό ή ασήμι, αντέχουν περισσότερο και φοριούνται για χρόνια.

