Πώς θα κάνεις το πρωινό styling να μοιάζει παιχνιδάκι – 5 + 1 tips
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
21 Φεβρουαρίου 2026
Πόσες φορές έχεις σταθεί μπροστά στη ντουλάπα σου χωρίς να ξέρεις τι να φορέσεις;
Τα πρωινά, και δη το πρωινό styling, όταν δεν ξέρεις τι να φορέσεις ή τουλάχιστον όταν δεν ξέρεις πού να βρεις όσα χρειάζεσαι συχνά ξεκινούν με άγχος, για αυτό και η οργάνωση της ντουλάπας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Η οργάνωση της ντουλάπας άλλωστε δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, είναι θέμα λειτουργικότητας. Όταν ξέρεις τι έχεις μέσα στη γκαρνταρόμπα σου και πού βρίσκεται, εξοικονομείς χρόνο, μειώνεις το πρωινό άγχος και κάνεις πιο εύκολες τις στιλιστικές επιλογές σου.
Πώς θα κάνεις το πρωινό styling να μοιάζει παιχνιδάκι
- Κράτα μόνο ό,τι φοράς
Αν υπάρχουν στη ντουλάπα σου κομμάτια που έχεις να φορέσεις εδώ και έναν χρόνο μάλλον δεν τα χρειάζεσαι, κάνε χώρο λοιπόν για όσα φοράς σε καθημερινή βάση.
- Εφάρμοσε τον κανόνα «ένα μέσα – ένα έξω»
Για κάθε καινούργιο ρούχο που αγοράζεις, αποχωρίσου ένα παλιό, έτσι δεν θα γεμίσεις ξανά τη ντουλάπα σου με κομμάτια που δεν σου ταιριάζουν πια.
- Οργάνωσε τη ντουλάπα σου με βάση την καθημερινότητά σου
Βάλε μπροστά τα ρούχα που φοράς συχνά και πίσω όσα είναι για ειδικές περιστάσεις.
- Χώρισε τα ρούχα σε κατηγορίες
Βάλε μια στοίβα με τις μπλούζες σου, μια με τα παντελόνια και μια με τα φορέματά σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να δημιουργείς πιο γρήγορα σύνολα.
- Εκμεταλλεύσου τον κάθετο χώρο
Τα ράφια και τα κάθετα κουτιά, όταν υπάρχει χώρος, αυξάνουν σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο, έτσι θα τα έχεις όλα συγκεντρωμένα μαζί και δεν θα δημιουργείς ένα «χάος» στο δωμάτιό σου τα πρωινά που βιάζεσαι να ετοιμαστείς.
- Χρησιμοποίησε διαχωριστικά στα συρτάρια
Κάλτσες και εσώρουχα με αυτόν τον τρόπο θα μείνουν τακτοποιημένα με αποτέλεσμα να βρίσκεις πάντα αυτό που ψάχνεις.
- Οργάνωσε σωστά τα αξεσουάρ
Τα γατζάκια, οι ειδικές κρεμάστρες και τα ράφια θα σε βοηθήσουν να έχεις κάθε τι στη θέση του για όταν τα χρειαστείς. .
