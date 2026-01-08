Οργάνωση μικρής ντουλάπας: Πώς θα αποθηκεύσεις έξυπνα τα κασκόλ σου για να «κερδίσεις» χώρο

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου είναι ιδανικές για στιλάτα κασκόλ που ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση

Από τα λεπτά μεταξωτά μέχρι τα ζεστά μάλλινα και τα oversized με prints, τα κασκόλ μπορούν να απογειώσουν και το πιο basic outfit όμως, ακόμη κι αν θέλεις να προσθέσεις νέα κομμάτια στη συλλογή σου πρέπει να τα αποθηκεύεις σωστά για περισσότερο χώρο.

Η σωστή αποθήκευση δεν αφορά μόνο την αισθητική της ντουλάπας σου αλλά και τη λειτουργικότητά της. Ιδιαίτερα αν έχεις μια μικρή ντουλάπα, η έξυπνη οργάνωση μπορεί να σου εξοικονομήσει πολύτιμα εκατοστά, να προστατεύσει τα υφάσματά τους και να κάνει το καθημερινό styling πιο εύκολο - και κυρίως πιο γρήγορο.

Το μυστικό είναι να εκμεταλλευτείς τον κάθετο χώρο και να έχεις ορατότητα σε όλα τα κομμάτια σου. Πώς θα τα αποθηκεύσεις λοιπόν έξυπνα ώστε να εξοικονομήσεις χώρο; Παρακάτω έχουμε μερικά hack για να δοκιμάσεις.

Πώς θα αποθηκεύσεις τα κασκόλ σου για να «κερδίσεις» χώρο

DIY κρεμαστό organizer στη ντουλάπα

Ιδανική λύση αν θέλεις να κερδίσεις χώρο χωρίς κόστος. Με μία κρεμάστρα και κρίκους μπάνιου, μπορείς να κρεμάσεις όλα σου τα κασκόλ κάθετα. Κάθε ένα περνάει σε έναν κρίκο, πιάνει όσο χώρο και ένα παντελόνι και προσφέρει άμεση ορατότητα και εύκολη πρόσβαση.

Καλάθια ή διάφανα κουτιά

Αν προτιμάς τα κασκόλ σου διπλωμένα, τα κουτιά είναι ιδανικά για συρτάρια ή ράφια – και ιδίως τα διάφανα κουτιά διότι θα βρίσκεις ιό,τι θέλεις με μία ματιά. Τύλιξέ τα σε ρολό, όπως τις κάλτσες και χώρισέ τα ανά κατηγορίες.

Organizer πόρτας με θήκες

Η πίσω της πόρτας της ντουλάπας σου είναι ένας συχνά ανεκμετάλλευτος χώρος. Χρησιμοποίησε organizer με διάφανες θήκες και βάλε κάθε ένα σε κάθε τσέπη.

Η μέθοδος του «ρολού» στο συρτάρι

Ξέχασε το δίπλωμα και τις στοίβες. Τύλιξε κάθε ένα και τοποθέτησέ τα όρθια, το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι θα βλέπεις όλη τη συλλογή χωρίς να δημιουργεις χάος στα συρτάρια σου.