Λευκό και μπλε: Ο πιο φρέσκος χρωματικός συνδυασμός που θα αναζωογονήσει κάθε outfit και πώς να τον εφαρμόσεις

Ο συνδυασμός μπλε και λευκού μπορεί να δημιουργήσει ένα κομψό αλλά και ιδιαίτερα φρέσκο αποτέλεσμα, ιδίως την άνοιξη.

Από το navy μπλε μέχρι το baby blue, οι διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε συνδυάζονται εύκολα με το λευκό και δίνουν μια αίσθηση καθαρότητας, αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που οι γυναίκες της μόδας τον λατρεύουν.

Σε αντίθεση με πιο έντονους χρωματικούς συνδυασμούς, το μπλε με το λευκό αποτελεί έναν διαχρονικό συνδυασμό που λειτουργεί πάντα, τόσο σε casual όσο και σε πιο κομψά looks.

Λευκό και μπλε: Ο πιο φρέσκος συνδυασμός που θα αναζωογονήσει κάθε outfit και πώς να τον φορέσεις

Το μπλε χρώμα λειτουργεί ως βάση του outfit και προσθέτει βάθος στο σύνολο ενώ το λευκό από την άλλη πλευρά φωτίζει το look και το κάνει να δείχνει πιο ανάλαφρο και πιο σύγχρονο, πιο «καθαρό» και πιο φρέσκο.

Ένας από τους πιο κλασικούς τρόπους για να υιοθετήσεις τον συνδυασμό είναι με ένα γαλάζιο πουκάμισο, το οποίο φωτίζει το πρόσωπο και κάνει κάθε look να φαίνεται πιο φρέσκο, και με ένα λευκό τζιν, το οποίο είναι chic και χαρίζει quite luxury vibes. Πρόκειται για έναν εύκολο συνδυασμό που λειτουργεί τόσο στο γραφείο όσο και σε πιο χαλαρές εμφανίσεις.

Με τον ερχομό της άνοιξης λοιπόν αξίζει σίγουρα να προσθέσεις τον χρωματικό συνδυασμό στη γκαρνταρόμπα σου, για αυτό και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από outfits για να εμπνευστείς.

