Η άνοιξη του 2026 φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, με τις τάσεις στα παπούτσια να ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Μετά από έναν βαρύ χειμώνα, η ανάγκη για πρακτικά αλλά και στιλάτα κομμάτια γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Τα κλασικά σχέδια επαναπροσδιορίζονται, δημιουργώντας επιλογές που μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ.

Τα παπούτσια αυτή τη σεζόν δεν χρειάζεται πλέον να είναι άβολα για να θεωρούνται κομψά. Αντίθετα, οι γυναίκες στρέφονται σε σχέδια που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική, με επιρροές κυρίως από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Τα παπούτσια που θα φορούν όλα τα It Girls από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι

Λεπτεπίλεπτα sneakers

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις είναι τα slim sneakers, τα οποία αντικαθιστούν τις chunky σιλουέτες των προηγούμενων ετών. Με πιο λεπτές γραμμές και ρετρό αισθητική, θυμίζουν αθλητικά παπούτσια παλαιότερων δεκαετιών, αλλά προσαρμοσμένα στο σήμερα. Brands όπως Adidas και Puma επαναφέρουν αυτά τα μοντέλα, τα οποία συνδυάζονται εύκολα τόσο με casual όσο και με πιο tailored looks.

Loafers σαν mules

Παράλληλα, τα backless loafers κάνουν δυναμική επιστροφή. Εμπνευσμένα από τα κλασικά loafers αλλά με πιο χαλαρή διάθεση, αλά mules, αποτελούν ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις. Ο οίκος Gucci συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο στιλ, διατηρώντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του σχεδίου.

Glove pumps

Στον αντίποδα, για όσες προτιμούν κάτι πιο girly, τα glove pumps και τα kitten heels κυριαρχούν. Αυτά τα παπούτσια προσφέρουν κομψότητα χωρίς την υπερβολή των πολύ ψηλών τακουνιών, ενώ μπορούν να φορεθούν άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σαγιονάρες αλλά αλλιώς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα elevated flip-flops, τα οποία αναβαθμίζονται μέσα από πλατφόρμες και μοντέρνα υλικά. Οίκοι όπως Christian Louboutin δίνουν μια πιο πολυτελή διάσταση σε ένα κατά τα άλλα casual κομμάτι, καθιστώντας το κατάλληλο ακόμη και για πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Clogs

Τα clogs επιστρέφουν επίσης, πιο εκλεπτυσμένα από ποτέ, με δερμάτινες υφές και πιο sculptural γραμμές με τις γυναίκες να προσθέτουν charms και διακοσμητικά στοιχεία προσθέτουν λάμψη.

Woven flats

Για τις πιο minimal επιλογές, τα woven flats και τα slingbacks προσφέρουν ευελιξία και κομψότητα, ενώ τα lace-up oxfords επαναφέρουν μια πιο ανδρόγυνη αισθητική, ιδανική για σύγχρονα tailored looks.