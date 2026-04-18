Αν υπάρχει ένα στιλ παπουτσιών που χαρακτηρίζει τη φετινή ανοιξιάτικη (και μετέπειτα την καλοκαιρινή) σεζόν, αυτά είναι χωρίς αμφιβολία τα glove pumps.

Minimal, κομψά και απροσδόκητα πρακτικά, τα glove pumps έρχονται να καλύψουν το κενό ανάμεσα στο καθημερινό και το πιο ενημερωμένο ντύσιμο με μία γραμμή που αγκαλιάζει το πόδι και διαθέτει πιο «κλειστό» cut στο κουτουπιέ, δημιουργώντας μια προσεγμένη σιλουέτα.

Τα glove pumps, γνωστά και ως high-vamp heels, ξεχωρίζουν γιατί παραμένουν άνετα και ευέλικτα χωρίς να χάνουν την κομψότητά τους, κάτι που δικαιολογεί και τον λόγο που έχουν ήδη κερδίσει τη θέση τους στις ντουλάπες των πιο ενημερωμένων fashion lovers.

Η δυναμική τους φάνηκε ξεκάθαρα στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με οίκους όπως η Chanel να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη σιλουέτα μέσα από μοντέρνες αλλά και διαχρονικές παραλλαγές. Παράλληλα, brands όπως οι Bottega Veneta και Balenciaga πειραματίστηκαν με πιο έντονες γραμμές και edgy cuts, ενώ άλλοι οίκοι κράτησαν πιο καθαρές, μίνιμαλ εκδοχές σε ουδέτερους τόνους.

Glove pumps: Τα απροσδόκητα πρακτικά παπούτσια που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση όσο κανένα άλλο

Το στιλ έρχεται ως φυσική συνέχεια της εμμονής της μόδας με την άνεση, στοιχείο που είδαμε έντονα τα τελευταία χρόνια με την άνθιση των στιλ όπως οι φλατ μπαλαρίνες, τα loafers και τα sneakers ωστόσο τα glove pump προσφέρουν την ίδια ευκολία, αλλά με μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Αν θέλεις να τα εντάξεις και εσύ στην καθημερινότητά σου, οι επιλογές είναι πολλές και εύκολες. Για το γραφείο για παράδειγμα, συνδύασέ τα με tailored παντελόνι και ένα λευκό πουκάμισο για ένα quite luxury αποτέλεσμα ενώ για πιο casual εμφανίσεις μπορείς να τα σετάρεις με straight ή wide-leg τζιν και ένα tank top. Φυσικά ταιριάζουν άψογα και με midi φούστες ή φορέματα.

Συνολικά, τα glove pumps είναι ένα από εκείνα τα trends που δεν βασίζονται στην υπερβολή, αλλά στη λεπτομέρεια και, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από εμφανίσεις για να εμπνευστείς.