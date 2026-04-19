Τα 6 χρώματα – ορισμός του dopamine dressing για να δώσεις νέα ενέργεια στο στιλ σου

Η άνοιξη είναι πάντα η εποχή της ανανέωσης. Μετά τα μουντά και ουδέτερα χρώματα, τους πιο σκοτεινούς τόνους και τα κλασικά καφέ, μαύρο και γκρι, το ενδιαφέρον στρέφεται προς πιο φωτεινές και χαρούμενες αποχρώσεις.

Είναι η στιγμή που το χρώμα επιστρέφει δυναμικά και γίνεται βασικό στοιχείο έκφρασης, είτε μέσα από μικρές πινελιές είτε μέσα από πιο τολμηρούς συνδυασμούς.

Τη φετινή σεζόν, οι τάσεις δείχνουν ξεκάθαρα μια στροφή προς πιο έντονες και «ζωντανές» παλέτες με τα χρώματα που κυριαρχούν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τη φιλοσοφία του dopamine dressing.

Από τα παστέλ με χαρακτήρα μέχρι τις πιο κορεσμένες αποχρώσεις που τραβούν αμέσως την προσοχή, η μόδα αγκαλιάζει το χρώμα περισσότερο από ποτέ. Οίκοι όπως οι Chanel και Marc Jacobs επενδύουν σε έντονες αντιθέσεις και statement αποχρώσεις, ενώ άλλοι φέρνουν τις τάσεις πιο κοντά στην καθημερινότητα.

Δες παρακάρω τα 6 χρώματα που θα βλέπεις παντού

Ballet Pink

Μια πιο «γλυκιά» και ρομαντική εκδοχή του ροζ, που θυμίζει την αισθητική του balletcore. Θηλυκό αλλά όχι υπερβολικό, μπορεί να φορεθεί εύκολα τόσο σε καθημερινά looks όσο και σε πιο κομψές εμφανίσεις και φυσικά ταιριάζει ιδανικά με γήινους τόνους, όπως το καφέ ή το μπεζ.

Yves Klein Blue

Το έντονο μπλε που ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια, πήρε το όνομά του από τον Γάλλο καλλιτέχνη Yves Klein και λειτουργεί τέλεια είτε ως statement κομμάτι είτε ως βάση για όσους θέλουν να πειραματιστούν με το χρώμα χωρίς υπερβολές.

Celery Green

Ένα φρέσκο, ανοιξιάτικο πράσινο που ισορροπεί ανάμεσα στο παστέλ και το πιο έντονο lime, το Celery Green είναι ιδανικό για layering αλλά και για total looks για όσες θέλουν κάτι πιο τολμηρό καθώς δίνει άμεσα μια αίσθηση φρεσκάδας στο outfit.

Berry-Stained Magenta

Έντονο, δυναμικό και απόλυτα στιλάτο, το magenta είναι από τις πιο ισχυρές αποχρώσεις της σεζόν. Συνδυάζει ρομαντισμό με ένταση και μπορεί να φορεθεί είτε σε βραδινά looks είτε σε πιο casual εμφανίσεις για ένα statement αποτέλεσμα.

Canary Yellow

Το πιο φωτεινό και «ηλιόλουστο» κίτρινο της σεζόν, το Canary Yellowι είναι πιο έντονο από το butter yellow που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και φέρνει αισιοδοξία και ενέργεια. Editor's tip: Αν σου έντονο εκκεντρικό, ξεκίνα με αξεσουάρ ή συνδύασέ το με ουδέτερα κομμάτια.

Περλέ λιλά

Μια ιδιαίτερη ιριδίζουσα απόχρωση που κινείται ανάμεσα στο λιλά και το περλέ, το Oyster Opal έχει μια πιο ονειρική και αιθέρια αισθητική και συνδέεται με τις πιο «fantasy» τάσεις της μόδας.