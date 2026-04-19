Tο κόλπο για να μην λερωθεί ποτέ ξανά ο γιακάς σου με makeup – Το απρόσμενο προϊόν ομορφιάς που θα σε σώσει

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει αμέσως ένα κομψό look και κατ' επέκταση μια εμφάνιση, αυτό είναι σίγουρα οι λεκέδες από makeup πάνω σε ένα λευκό πουκάμισο.

Ιδίως όταν πρόκειται για πουκάμισα, πόσο μάλλον λευκά, το μακιγιάζ εύκολα μπορεί να «κάτσει» στο ύφασμα, στον γιακά και τις μανσέτες, και να αφήσει λεκέδες, ευτυχώς για όλες μας όμως ένα απλό beauty hack που έχει γίνει viral στα social media υπόσχεται να δώσει λύση.

Το κόλπο για να μην λερωθεί ποτέ ξανά ο γιακάς σου με makeup

Ο λόγος για ένα προϊόν ομορφιάς, με το οποίο μπορείς να ψεκάσεις τον γιακά από το πουκάμισό σου και να αποτρέψεις κάθε πιθανή δυσάρεστη έκπληξη. Ποιο είναι αυτό το προϊόν; η λακ μαλλιών που ήδη έχεις.

Η λακ θα δημιουργήσει ένα «φιλμ» προστασίας στο ύφασμα, ώστε το makeup να μην κολλήσει επάνω του και ναι, το δοκιμάσαμε και λειτουργεί.

Πώς και γιατί λειτουργεί όμως;

Η λακ περιέχει πολυμερή στοιχεία που «κλειδώνουν» το χτένισμα. Αυτά ακριβώς τα συστατικά δημιουργούν μια ελαφριά, αόρατη στρώση επάνω στο ύφασμα, έτσι, όταν το πρόσωπο ακουμπά τον γιακά, το makeup δεν απορροφάται τόσο εύκολα.

Πώς να δοκιμάσεις το κόλπο βήμα - βήμα

Ψέκασε ελαφρά το εσωτερικό του γιακά και τις μανσέτες. Κράτησε μια μικρή απόσταση για να μην ποτίσει το ύφασμα, άφησε τη λακ να στεγνώσει πλήρως και έπειτα φόρεσε το ρούχο κανονικά.