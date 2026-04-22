Αν υπάρχει ένα τζιν που πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν, αυτό είναι το cropped τζιν.

Με μήκος που σταματά ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο, το συγκεκριμένο σχέδιο έχει επιστρέψει δυναμικά, με τις γυναίκες από Παρίσι μέχρι Νέα Υόρκη να το φορούν σε κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε περίσταση. Το cropped τζιν δεν είναι καινούργιο στη μόδα αλλά η φετινή εκδοχή του είναι πιο σύγχρονη και πιο άνετη από ποτέ.

Οι γυναίκες της μόδας το προτιμούν σε wide-leg ή straight γραμμές, αφήνοντας πίσω τις στενές φόρμες του χθες ενώ τα βλέπουμε συχνά συνδυασμένα με oversized σακάκια, basic tops και διαχρονικά αξεσουάρ.

Cropped τζιν: Με τι παπούτσια να το φορέσεις στο γραφείο για να είσαι ένα πραγματικό fashion icon

Icons των '90s όπως η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι το είχαν ήδη αναδείξει, σήμερα όμως επιστρέφει πιο ευέλικτο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Γιατί έχει μπει τόσο ενεργά στις γκαρνταρόμπες των πιο στιλάτων γυναικών; Είναι πιο δροσερό από άλλα τζιν, ιδανικό για την άνοιξη και το καλοκαίρι και ταιριάζει άψογα με διάφορα στιλ παπουτσιών. Από τα αγαπημένα μας loafers μέχρι τα sneakers και τις μπαλαρίνες, μπορείς να συνδυάσεις το cropped τζιν σου με κάθε παπούτσι της συλλογής σου, για το γραφείο αλλά και για την έξοδο.

Δες παρακάτω πώς να φορέσεις το αγαπημένο σου cropped τζιν



Με loafers

Με sneakers



Με strappy sandals



Με kitten heels

Με pumps

Με mules



Με μπαλαρίνες